Біле населення США вперше скоротилося за всю історію країни

У США вперше з 1790 року зафіксували зменшення чисельності білого населення

У США зафіксовано значне зростання числа людей, які ідентифікують себе як представники різних рас, а також латиноамериканців і азіатів

Населення Сполучених Штатів стало більш різноманітним в расово-етнічному відношенні, ніж будь-коли в історії країни. Про це свідчать дані Бюро перепису США, передає The Washington Post.

Зокрема, вперше з 1790 року в країні скоротилося біле населення.

Згідно з підрахунками, кількість неіспаномовних громадян скоротилося до 204,3 млн людей.

Головним критерієм перепису стала самоідентифікація учасників. Крім того, вперше в процентному відношенні біле населення становило менше 60 відсотків. Його частка знизилася з 63,7 % у 2010 році до 57,8 % у 2020 році.

Разом з цим зафіксовано значне зростання числа людей, які ідентифікують себе як представники різних рас, а також латиноамериканців і азіатів. На думку дослідника-демографа Вільяма Фрея з Інституту Брукінгса, до 2045 року частка білого населення може знизитися до 50 % і нижче.

Як повідомлялося, Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами.

Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. Із цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.