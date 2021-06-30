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    Німеччина вивела останніх солдатів із Афганістану, завершивши 20-річну місію

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    Німецькі солдати, які були частиною місії НАТО &laquo;Рішуча підтримка&raquo;, були вивезені з північного афганського міста Мазар-е-Шаріф - Німеччина вивела останніх солдатів із Афганістану, завершивши 20-річну місію
    Німецькі солдати, які були частиною місії НАТО «Рішуча підтримка», були вивезені з північного афганського міста Мазар-е-Шаріф

    Станом на квітень контингент Німеччини, зорієнтований на півночі Афганістану, становив близько 1100 осіб

    Німеччина вивела своїх останніх солдатів з Афганістану, закінчивши свою майже 20-річну місію в країні, повідомило німецьке Міністерство оборони.

    Військові «зараз у дорозі додому», заявила міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер у твіттері.

    Німецькі солдати, які були частиною місії НАТО «Рішуча підтримка», були вивезені з північного афганського міста Мазар-е-Шаріф німецькими ВПС 29 червня, повідомило dpa з посиланням на неназвані джерела.

    Станом на квітень контингент Німеччини, зорієнтований на півночі Афганістану, становив близько 1100 осіб. За кількістю він був другим після американського контингенту.

    Крамп-Карренбауер також подякувала понад 150 тисячам чоловіків і жінок, які служили в Афганістані з 2001 року.

    «Ви можете пишатися тим, чого досягли. Ви виконали всі завдання, які Бундестаг поставив перед вами, з професіоналізмом і впевненістю», – заявила вона.

    Нагадаємо, що днями Україна вивела військових з Афганістану, де наші військові брали участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».

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    Теги: Німеччина НАТО військові
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    Німеччина вивела останніх солдатів із Афганістану, завершивши 20-річну місію