Німеччина вивела останніх солдатів із Афганістану, завершивши 20-річну місію

Німецькі солдати, які були частиною місії НАТО «Рішуча підтримка», були вивезені з північного афганського міста Мазар-е-Шаріф

Станом на квітень контингент Німеччини, зорієнтований на півночі Афганістану, становив близько 1100 осіб

Німеччина вивела своїх останніх солдатів з Афганістану, закінчивши свою майже 20-річну місію в країні, повідомило німецьке Міністерство оборони.

Військові «зараз у дорозі додому», заявила міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер у твіттері.

Німецькі солдати, які були частиною місії НАТО «Рішуча підтримка», були вивезені з північного афганського міста Мазар-е-Шаріф німецькими ВПС 29 червня, повідомило dpa з посиланням на неназвані джерела.

Станом на квітень контингент Німеччини, зорієнтований на півночі Афганістану, становив близько 1100 осіб. За кількістю він був другим після американського контингенту.

Крамп-Карренбауер також подякувала понад 150 тисячам чоловіків і жінок, які служили в Афганістані з 2001 року.

«Ви можете пишатися тим, чого досягли. Ви виконали всі завдання, які Бундестаг поставив перед вами, з професіоналізмом і впевненістю», – заявила вона.

Heute Abend haben die letzten Soldatinnen & Soldaten der #Bundeswehr #Afghanistan sicher verlassen. Nach 20 Jahren ist unser intensivster Auslandseinsatz beendet. Mein großer Dank gilt den über 150.000 Männern & Frauen in Uniform, die dort seit 2001 Dienst geleistet haben. 1/3 — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) June 29, 2021

Нагадаємо, що днями Україна вивела військових з Афганістану, де наші військові брали участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».