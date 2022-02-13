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    У Німеччині відбулися вибори президента: за кого проголосували виборці

    Чинний президент ФРН отримав 1045 з 1437 голосів на з'їзді в Берліні за участю депутатів бундестагу - У Німеччині відбулися вибори президента: за кого проголосували виборці
    Чинний президент ФРН отримав 1045 з 1437 голосів на з'їзді в Берліні за участю депутатів бундестагу
    фото: Daily motion

    Президента Німеччини обирають строком на п'ять років

    У Німеччині президента Франк-Вальтера Штайнмаєра переобрано на другий строк. Федеральні збори переобрали його абсолютною більшістю голосів на п'ять років. Про це пише DW.

    Чинний президент Німеччини отримав 1045 з 1437 голосів на з'їзді в Берліні за участю депутатів бундестагу та делегатів від 16 федеральних земель країни.

    На посаду глави держави, крім Штайнмаєра, претендували ще три кандидати:

    • Лівий політик-опозиціонер Герхард Траберт,
    • політикиня від групи «Вільні виборці» Стефані Гебауер,
    • представник ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Макс Отте.

    Що відомо про Франка-Вальтера Штайнмаєра

    Вперше політика обрали президентом Німеччини у лютому 2017 року. Тоді він був кандидатом від Соціал-демократичної партії. До того Штайнмаєр обіймав посади віцеканцлера та міністра закордонних справ. Очолюючи МЗС, політик брав активну участь у нормандському форматі.

    До речі, вступаючи на другий термін, Штайнмаєр наголосив, що Росія несе відповідальність за конфлікт у Східній Європі. Він додав, що перебуває на боці тих, хто пропагує демократію.

    Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

    Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

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    Теги: МЗС Росія Німеччина партії політика президент
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    У Німеччині відбулися вибори президента: за кого проголосували виборці