У Німеччині відбулися вибори президента: за кого проголосували виборці

Чинний президент ФРН отримав 1045 з 1437 голосів на з'їзді в Берліні за участю депутатів бундестагу

Президента Німеччини обирають строком на п'ять років

У Німеччині президента Франк-Вальтера Штайнмаєра переобрано на другий строк. Федеральні збори переобрали його абсолютною більшістю голосів на п'ять років. Про це пише DW.

Чинний президент Німеччини отримав 1045 з 1437 голосів на з'їзді в Берліні за участю депутатів бундестагу та делегатів від 16 федеральних земель країни.

На посаду глави держави, крім Штайнмаєра, претендували ще три кандидати:

Лівий політик-опозиціонер Герхард Траберт,

політикиня від групи «Вільні виборці » Стефані Гебауер,

Стефані Гебауер, представник ультраправої партії « Альтернатива для Німеччини » Макс Отте.

Що відомо про Франка-Вальтера Штайнмаєра

Вперше політика обрали президентом Німеччини у лютому 2017 року. Тоді він був кандидатом від Соціал-демократичної партії. До того Штайнмаєр обіймав посади віцеканцлера та міністра закордонних справ. Очолюючи МЗС, політик брав активну участь у нормандському форматі.

До речі, вступаючи на другий термін, Штайнмаєр наголосив, що Росія несе відповідальність за конфлікт у Східній Європі. Він додав, що перебуває на боці тих, хто пропагує демократію.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

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