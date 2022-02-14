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    Події в Україні

    Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію дипломатів з України

    МЗС Японії закликала японських громадян, що залишилися, якнайшвидше покинути українську територію - Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію дипломатів з України
    МЗС Японії закликала японських громадян, що залишилися, якнайшвидше покинути українську територію
    фото з відкритих джерел

    Робота дипмісії матиме обмежений характер

    Міністерство закордонних справ Японії вирішило скоротити кількість співробітників посольства в Україні через нібито швидке вторгнення Росії в країну і оголосило про евакуацію дипломатів. Про це повідомляє NHK.

    У МЗС попередили, що робота дипмісії матиме обмежений характер, і закликали японських громадян, що залишилися, якнайшвидше покинути українську територію.

    «Ситуація, ймовірно, швидко погіршиться, і якщо ви залишаєтеся в Україні, будь ласка, негайно евакуюйтеся найбезпечнішим способом», – заявив глава МЗС Японії Йосімас Хаясі.

    Нагадаємо, 11 лютого у МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Також адміністрація США вирішила відкликати всіх дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин. Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

    До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

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    Теги: МЗС Росія США Японія
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    Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію дипломатів з України