Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію дипломатів з України

Робота дипмісії матиме обмежений характер

Міністерство закордонних справ Японії вирішило скоротити кількість співробітників посольства в Україні через нібито швидке вторгнення Росії в країну і оголосило про евакуацію дипломатів. Про це повідомляє NHK.

У МЗС попередили, що робота дипмісії матиме обмежений характер, і закликали японських громадян, що залишилися, якнайшвидше покинути українську територію.

«Ситуація, ймовірно, швидко погіршиться, і якщо ви залишаєтеся в Україні, будь ласка, негайно евакуюйтеся найбезпечнішим способом», – заявив глава МЗС Японії Йосімас Хаясі.

Нагадаємо, 11 лютого у МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Також адміністрація США вирішила відкликати всіх дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин. Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

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