Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду
Штурм Капітолія США 6 січня 2021
фото: Вікіпедія

Прокурори стверджують, що 37-річний Демпсі був одним з найбільш агресивних учасників заворушень

Американець Девід Демпсі був засуджений до 20 років ув'язнення за неодноразові напади на правоохоронців під час штурму Капітолія США 6 січня 2021 року. Про це повідомляє BBC.

Прокурори стверджують, що 37-річний Демпсі був одним з найбільш агресивних учасників заворушень. Вони відзначили, що чоловік використовував «руки, ноги, флагштоки, милиці, перцевий спрей та зламані частини меблів» для того, щоб завдати травми як мінімум двом поліцейським.

Зокрема, Демпсі перелазив через інших людей на сходах Капітолія і неодноразово атакував поліцейських, завдавши ударів по шолому одного з офіцерів і розбивши його щит. Згідно з повідомленнями, під час заворушення протестувальник був одягнений у бронежилет і маску, що закривала більшу частину його обличчя.

BBC пише, що вирок для Демпсі є одним з найсуворіших серед учасників штурму Капітолія. Лише колишній лідер ультраправого угруповання Proud Boys, Енріке Тарріо, отримав більший термін – 22 роки ув'язнення за змову для організації нападу.

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США після закликів Дональда Трампа відновити справедливість. В результаті загинуло п’ятеро осіб, сотні отримали поранення.

Згодом звинувачення від правоохоронних органів отримали понад тисяча учасників. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.

Читайте також: Колишній віцепрезидент США дав свідчення щодо кримінальної справи штурму Капітолію у 2021 році
Теги: США штурм Дональд Трамп суд президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США уточнили, що коли Росія чи ПВК «Вагнер» приходить до Західної Африки, до інших країн, вони сіють хаос і нестабільність на своєму шляху
Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною: Держдеп відреагував
Вчора, 11:51
Олексій Єфименко вважається зниклим безвісти в Україні
Росія засудила українця Єфименка у справі про «шпигунство»
6 серпня, 20:33
Блінкен запевнив, що США залишаються відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням
США заморозили $95 млн допомоги Грузії
31 липня, 21:38
На суді Микола Тищенко демонстрував скріни з відео, де він розбиває навпіл власного мобільного телефона
Справа Тищенка. Суд вирішив долю IPhone, які побив нардеп
24 липня, 08:30
Зеленський не вперше вносить зміни до закону, які дозволяють призначати військових на деякі державні посади під час воєнного часу
Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
23 липня, 18:27
У 1980 році Хемме засудили до довічного ув'язнення за вбивство бібліотекарки
У США жінка 43 роки провела за ґратами за вбивство, якого не скоювала
21 липня, 03:52
За даними Merkur, до пакета військової допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером
Таємна військова допомога Німеччини та пресконференція Зеленського. Головне за 15 липня
15 липня, 21:00
Один із очевидців конфузу Байдена на саміті НАТО написав Politico: «Oh my f**king God»
Politico: Європейські чиновники занепокоєні обмовками Байдена
13 липня, 08:48
Президент України подякував країнам за практичні кроки для посилення Військово-повітряних сил
Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за посилення України літаками F-16
10 липня, 17:19

Соціум

Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду
Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена
США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена
Чеські агенції із працевлаштування експлуатують біженців з України – розслідування
Чеські агенції із працевлаштування експлуатують біженців з України – розслідування
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
24K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
12K
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
11K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
9969
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9673
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua