Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду

Прокурори стверджують, що 37-річний Демпсі був одним з найбільш агресивних учасників заворушень

Американець Девід Демпсі був засуджений до 20 років ув'язнення за неодноразові напади на правоохоронців під час штурму Капітолія США 6 січня 2021 року. Про це повідомляє BBC.

Прокурори стверджують, що 37-річний Демпсі був одним з найбільш агресивних учасників заворушень. Вони відзначили, що чоловік використовував «руки, ноги, флагштоки, милиці, перцевий спрей та зламані частини меблів» для того, щоб завдати травми як мінімум двом поліцейським.

Зокрема, Демпсі перелазив через інших людей на сходах Капітолія і неодноразово атакував поліцейських, завдавши ударів по шолому одного з офіцерів і розбивши його щит. Згідно з повідомленнями, під час заворушення протестувальник був одягнений у бронежилет і маску, що закривала більшу частину його обличчя.

BBC пише, що вирок для Демпсі є одним з найсуворіших серед учасників штурму Капітолія. Лише колишній лідер ультраправого угруповання Proud Boys, Енріке Тарріо, отримав більший термін – 22 роки ув'язнення за змову для організації нападу.

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США після закликів Дональда Трампа відновити справедливість. В результаті загинуло п’ятеро осіб, сотні отримали поранення.

Згодом звинувачення від правоохоронних органів отримали понад тисяча учасників. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.