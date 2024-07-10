Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за посилення України літаками F-16

За словами Зеленського, винищувачі F-16 допоможуть краще захистити українців від жорстоких російських атак

Винищувачі F-16 будуть використані для посилення протиповітряної оборони України. Про це написав президент України Володимир Зеленський у X.

«Я впевнений, що вони допоможуть нам краще захистити українців від жорстоких російських атак, як-от удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві цього тижня».

Як пояснив Зеленський, F-16 наближають справедливий і міцний мир, демонструючи, що терор повинен зазнавати поразки скрізь і завжди.

«Вдячний Сполученим Штатам, Данії та Нідерландам за практичні кроки для досягнення мети всіх українців – посилення українських ВПС винищувачами F-16», – зазначив президент.

Очільник України додав, що очікує приєднання нових країн до коаліції військово-повітряних сил. За його словами, це дасть змогу значно її посилити.

«Наша команда продовжує працювати у Вашингтоні над досягненням домовленостей, які посилюють обороноздатність України», – додав він.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що «зараз триває процес передачі цих F-16», і вже цього літа Україна почне застосовувати ці винищувачі.

Зокрема, під час саміту НАТО у Вашингтоні серед ключових питань збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України. За словами Зеленського, вчора вдалося отримали рішення про ще п’ять систем Patriot і десятки інших систем ППО, сьогодні ж буде рішення щодо F-16. Також Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО.

Як повідомлялося, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня.

Раніше стало відомо, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.