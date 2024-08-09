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Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною: Держдеп відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною: Держдеп відреагував
США уточнили, що коли Росія чи ПВК «Вагнер» приходить до Західної Африки, до інших країн, вони сіють хаос і нестабільність на своєму шляху
фото: з відкритих джерел

США протягом останніх кількох років бачить у країнах Африки дестабілізуючу присутність Росії, а також «Групи Вагнера».

Державний департамент США відреагував на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною, зазначивши, що Америка спостерігає у країнах Африки дестабілізуючу роль РФ. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Очевидно, що ми бачили російське втручання в різних країнах цього регіону. Що стосується відносин з Україною, ми завжди вважаємо, що дипломатичні відносини є важливими, і що країнам корисно розмовляти одна з одною, і мати можливість вирішувати суперечки та проблеми, які у них виникають, – саме тому дипломатія є важливою», – сказав Міллер.

За його словами, США протягом останніх кількох років бачить у країнах Африки дестабілізуючу присутність Росії, а також «Групи Вагнера».

«І ми помітили, що кожного разу, коли Росія чи ПВК «Вагнер» приходить до Західної Африки, до інших країн, ми бачимо, що вони сіють хаос і нестабільність на своєму шляху», – додав речник.

Нагадаємо, 6 серпня уряд Нігеру прийняв рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною через «солідарність з урядом і народом Малі» та у зв’язку з нібито підтримкою Україною «терористичних угруповань». У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини, зазначивши, що звинувачення на адресу України є безпідставними.

У МЗС наголосили, що подібне рішення є жестом «солідарності» з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України.

Раніше повідомлялося, що перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Міністерство закордонних справ України назвало це рішення недалекоглядним та поспішним

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теги: дипломатія США Африка Нігерія

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