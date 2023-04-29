Допит прокурорами проходив у закритому режимі

Колишній віцепрезидент США свідчив у рамках розслідування ймовірних спроб Дональда Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

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Майкл Пенс, 63-річний колишній віцепрезидент США, провів сім годин, даючи свідчення щодо подій 2021 року у Вашингтоні. Допит прокурорами проходив у закритому режимі, пише BBC.

На початку цього року йому було видано повістку для свідчення під присягою у суді. Раніше апеляційний суд відхилив спробу команди юристів Трампа не дозволити Пенсу давати свідчення. Адвокати колишнього віцепрезидента також безуспішно намагалися оскаржити повістку до суду, стверджуючи, що його роль президента Сенату під час його перебування на посаді означала, що він мав імунітет Конгресу.

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Свідчення Пенса, які вимагалися та очікувалися місяцями, є важливими для дворічного розслідування, яке веде спеціальний прокурор Джек Сміт. Розслідування збирає докази того, чи порушили Трамп і його союзники федеральний закон, намагаючись оскаржити результати виборів 2020 року, на яких переміг президент Джо Байден.

Також розслідується штурм Капітолію США 6 січня 2021 року, коли прихильники пана Трампа проривалися у будівлю, намагаючись перешкодити підтвердженню результатів виборів.

Майкл Пенс, який, як і всі віцепрезиденти, також був президентом Сенату – це переважно церемоніальна роль. Проте теоретично він міг зірвати остаточне затвердження результатів виборів і затримати передачу влади.

Дональд Трамп публічно тиснув на свого віцепрезидента, щоб він зробив це, і його відмова призвела до того, що Трамп та його прихильники повернулися проти Пенса. Тоді прихильники Трампа скандували «повісьте Майка Пенса», коли вони штурмували Конгрес і займалися мародерством у коридорах будівлі Капітолію.

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Майкл Пенс вважається ключовим свідком у розслідуванні, і, хоча поки неясно, що він сказав великому журі, прокурори, ймовірно, запитали його про його взаємодію з Трампом і його командою в дні й тижні, що передували бунту.

«Ми будемо підкорятися закону, ми говоримо правду», – сказав Майкл Пенс в інтерв'ю CBS у неділю. «Історія, яку я розповідав американському народу по всій країні... це буде історія, яку я розповім у цій обстановці».

Колишній віцепрезидент також публічно говорив про заворушення в Капітолії та тиск, з яким він зіткнувся, коли Трамп хотів оскаржити результати виборів. «Президент Трамп помиляється. Я не мав права скасувати вибори», – заявляв Майкл Пенс у своїй промові в лютому.

У своїх мемуарах «Так допоможи мені Бог» Пенс писав, що Дональд Трамп намагався змусити його заблокувати затвердження результатів виборів вранці після заворушень. «Ти залишишся слабаком», – очевидно, сказав панові Пенсу тодішній президент.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Путін любить Україну, про що він зрозумів, спілкуючись із російським президентом. Також він похвалив лідера КНДР Кім Чен Ына та голову Китаю Сі Цзіньпіна.