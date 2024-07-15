Таємна військова допомога Німеччини та пресконференція Зеленського. Головне за 15 липня

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги.

Зеленський відповів на ключові питання щодо підготовки до другого Саміту миру та участі у ньому Росії, Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги, нардеп від «Слуги народу» отримав підозру за вимагання 3,4 млн грн хабаря. «Главком» склав добірку новин 15 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги: що туди ввійшло

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги. Йдеться про танки, БМП, системи Himars та ЗРК Iris-T, пише Merkur.

За даними видання, до пакета допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.

Крім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Це означає, що кількість «Мардерів», поставлених Німеччиною, зросла до 120, а кількість перероблених «Леопардів» – до 50.

Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання

Президент Володимир Зеленський поставив завдання, щоб у листопаді має бути повністю готовий план для другого Саміту миру, на якому мають бути представники Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 15 липня

«У кінці липня на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників безпеки, як ми й обіцяли щодо висновків нашого Саміту миру. Перша зустріч буде скоріш за все в Катарі – це щодо енергетичної безпеки й там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства й це буде питання продовольчої безпеки й там буде повністю готовий розроблений план. У вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку – обміну полонених та повернення дітей і там буде розроблений план», – розповів Зеленський.

Він повідомив, що ставив завдання, щоб в листопаді був повністю готовий план для другого Саміту миру.

Неподалік аеродрому Бельбек у Криму видніється дим

Сьогодні, 15 липня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік аеродрому «Бельбек» було помічено стовп диму. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».Як зазначають очевидці, наразі не відомо, чи загорілась на тому місці трава, чи «горить щось цікавіше». Імовірно, це може бути пожежа в районі селища Заозерне.

Водночас російські пабліки пишуть, що в Коктебелі пожежа поширилася на значній площі Карадазького заповідника.

Суд у справі Червінського перенесено: названо причину

Розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського перенесено на 13:00 24 липня. Причиною переносу стало те, що із декількома потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Сьогодні районний суд у Кропивницькому мав перейти до розгляду справи Червінського по суті. Це основна частина процесу, яка має на меті розв’язання суперечки між сторонами.

Проте на початку засідання представник чотирьох потерпілих повідомив про розірвання з ними відповідного договору. Раніше ще двоє потерпілих заявляли, що не погоджуються із цим статусом і потерпілими себе не визнають. Загалом у справі проходило 17 потерпілих.

Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру за вимагання 3,4 млн грн хабаря

НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині та організації її одержання. Народного депутата Миколу Задорожнього підорюють у проханні надати хабар за неперешкоджання у проведенні ремонту водогону. Про це повідомляє Центр протидії корупції та пресслужба НАБУ.

НАБУ і САП заявили, що викрили нардепа від «Слуги народу» на відкаті у 3,4 млн грн. За даними слідства, у березні 2024 року нардеп висловив прохання надати відкат за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.