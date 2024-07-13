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Politico: Європейські чиновники занепокоєні обмовками Байдена

Єлизавета Жабська
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Politico: Європейські чиновники занепокоєні обмовками Байдена
Один із очевидців конфузу Байдена на саміті НАТО написав Politico: «Oh my f**king God»
фото: AP

Західні політики стурбовані конфузом президента США під час виступу на саміті Північноатлантичного альянсу

Європейські посадовці та дипломати непублічно висловили неприємне здивування невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це повідомило Politico.

Співрозмовники видання стурбовані тим, що Байден під час виступу на саміті Альянсу представив президента України як «Путіна», а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав «Трампом».

Один із очевидців конфузу написав Politico: «OMFG» («Oh my f**king God», що приблизно можна перекласти як «Йосип драний»).

«Європейські лідери застигли на сцені, хоча робили все можливе, щоб продовжувати усміхатися й аплодувати. Оточенню Байдена про це ніхто потім не казав», – сказав інший учасник саміту.

Високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні розповів виданню, що його колеги останні місяці намагалися налагодити контакти з тими, хто може стати частиною команди Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах у США. Цю ж інформацію підтвердив інший дипломат ЄС, хоча й зауважив, що такі контакти тривають понад рік і не пов’язані безпосередньо з останніми обмовками Байдена.

Ще один співрозмовник Politico, посадовець із Великої Британії, який наголосив, що висловлює лише особисту думку, вважає, що до виборів у США тепер будуть говорити передусім про здоров’я Байдена, «і він стає посміховиськом у всьому світі». «Чи може він віддати наказ про завдання удару збройними силами, не маючи на увазі цього, і опинитися перед міжнародним судом, звинувачуючи себе в якомусь психічному розладі?» – додав він.

Нагадаємо, у передвиборчих перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, утім низка демократів стурбовані його станом. Один із них заявив про «напружений тиждень у Вашингтоні».

Президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання».

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. 

Як повідомлялося, група зі 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.

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Теги: США Джозеф Байден Європа

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