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Росія засудила українця Єфименка у справі про «шпигунство»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія засудила українця Єфименка у справі про «шпигунство»
Олексій Єфименко вважається зниклим безвісти в Україні
фото: ТАСС (ілюстративне)

Олексій Єфименко вважається зниклим безвісти в Україні

Українець Олексій Єфименко отримав до семи років ув'язнення у колонії суворого режиму РФ у справі про «шпигунство». Про це повідомляє Медіазона.

Видання пише, що справа Єфименка розглядалася у закритому режимі, її подробиці невідомі. Водночас судова пресслужба зауважила, що Єфименко «вину визнав повністю, у скоєному покаявся».

Також зазначається, що згідно з інформацією із баз даних, чоловік, на ім'я Олексій Єфименко вважається зниклим безвісти в Україні. Він зник 21 червня 2023 року у селищі Михайлівка Запорізької області, яке було окуповане російськими військами.

Український правозахисний центр Zmina писав, що Єфименко працював інженером-електриком і жив у Михайлівці зі своїми бабусею та дідусем. За даними джерела організації, влітку 2023 року чоловіка затримали російські військові та вивезли до комендатури в окупований Мелітополь, де тримали в ув'язненні.

Нагадаємо, що південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок чотирьом громадянам України, обвинуваченим у кримінальній справі про вбивство ватажка бойовиків угруповання «ДНР» Арсена Павлова, відомого за позивним Моторола. 

Раніше у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця.

Також так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.

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Теги: Україна українці росія шпигун суд війна

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