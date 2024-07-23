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Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
Зеленський не вперше вносить зміни до закону, які дозволяють призначати військових на деякі державні посади під час воєнного часу
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Серед посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями – секретар РНБО, керівник Центру протидії дезінформації та голова Антимонопольного комітету

Президент України Володимир Зеленський дозволив у період дії воєнного стану призначати на деякі державні посади військовослужбовців в інтересах оборони держави та її безпеки посади. Про це йдеться в указі №471/2024.

Зокрема, Зеленський вніс зміни до указу «Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами».

Перелік посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями:

  • секретар Ради національної безпеки і оборони України,
  • керівник, перший заступник і один із заступників керівника Центру протидії дезінформації,
  • генеральний директор Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»,
  • голова Антимонопольного комітету України,
  • голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації,
  • одного із заступників голови Донецької обласної державної адміністрації,
  • одного із заступників голови Закарпатської обласної державної адміністрації,
  • голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації,
  • одного із заступників голови Київської обласної державної адміністрації,
  • голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Одеської обласної державної адміністрації,
  • одного із заступників голови Чернівецької обласної державної адміністрації,
  • голови Броварської районної державної адміністрації Київської області,
  • голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області,
  • голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс зміни до закону, які дозволяють призначати військових на деякі державні посади під час воєнного часу.

До слова, найбільш потрібними зараз у Збройних силах України є бойові посади. Зокрема, йдеться про піхотинців, кулеметників, розвідників, водіїв, медиків, операторів безпілотників, а також інженерів, зв'язківців, механіків й електриків.

Теги: Володимир Зеленський президент війна державна служба військові

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