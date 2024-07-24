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Справа Тищенка. Суд вирішив долю IPhone, які побив нардеп

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Справа Тищенка. Суд вирішив долю IPhone, які побив нардеп
На суді Микола Тищенко демонстрував скріни з відео, де він розбиває навпіл власного мобільного телефона
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Захист політика наполягав: у виведених з ладу мобільних телефонах міститься інформація з державною таємницею

Печерський райсуд Києва арештував два мобільних телефони марки IPhone, які належать підозрюваному народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У суді прокурор заявив: під час обшуку за місцем проживання політика було виявлено вказані телефони. Однак Тищенко розбив мобілки об кам’яний стіл.

На думку слідства, на вилучених IPhone нардепа може зберігатися інформація, яку він намагався приховати. Відтак телефони є доказами у кримінальному провадженні, в якому Миколі Тищенку оголошено підозру у незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою групою осіб.

Водночас у суді адвокат Тищенка заперечував проти накладання арешту на майно свого клієнта. Захисник переконував, що телефони нардепа містять державну таємницю. Зокрема, на них збереглося спілкування з представниками державної влади та західними партнерами.

Натомість суд постановив арештувати два IPhone Тищенка, оскільки вилучені мобільні телефони можуть містити листування зі співучасниками злочину та підлягають комп’ютерно-технічній експертизі. Крім цього, вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Додамо, що у суді підозрюваний обранець відмовився пояснити журналістам, навіщо під час обшуків розбив телефони. Лише зазначив, що не може розголошувати інформацію у справі.

Як повідомляв «Главком», 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду, Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Домашній арешт стосовно Тищенка діє до 23 серпня 2024 року.

У цій справі є ще двоє підозрюваних: охоронець нардепа Тищенка Костянтин Цубера, якого суд узяв під варту і вже колишній столичний поліцейський Богдан Писаренко, до якого застосовано цілодобовий домашній арешт. 

Раніше чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко раніше прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: війна Микола Тищенко суд телефон арешт ДБР депутат військові

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