У США жінка 43 роки провела за ґратами за вбивство, якого не скоювала

У 1980 році Хемме засудили до довічного ув'язнення за вбивство бібліотекарки

За даними юристів, Сандра Хемме була найдовше незаконно ув’язненою жінкою у США

64-річна Сандра Хемме вийшла на волю із жіночої колонії на після того, як 43 роки відсиділа у в'язниці за злочин, якого не скоювала. Про це пише Assosiated Press.

У 1980 році Хемме засудили до довічного ув'язнення за вбивство бібліотекарки Патриції Єшке ножем в Сент-Джозефі, штат Міссурі. Єдиним доказом було щире зізнання засудженої.

Ще 14 червня суддя постановив, що її адвокати надали докази «фактичної невинуватості», і скасував вирок. Суд назвав жінку «жертвою явної несправедливості».

У цьогорічному червневому рішенні йдеться, що зізнання, отримане в психіатричній лікарні у підозрюваної, яка перебувала під дією транквілізаторів, складалося в основному з односкладових відповідей на запитання слідчих. Суд дійшов висновку, що Хемме перебувала під ефектом седативних препаратів і в «податливому психічному стані», коли слідчі неодноразово допитували її у психіатричній лікарні. За словами прокурора, крім зізнань, жодні докази не пов’язували її зі злочином.

Також тоді поліція проігнорувала інші докази, які вказують на можливу причетність одного з її співробітників (його вже немає в живих, він помер у 2015 році). Машину поліцейського бачили біля будинку бібліотекарки у день вбивства, також пробував розрахуватися її кредитною карткою, а вдома в нього знайшли сережки вбитої.

Після виправдання прокурор відмовлявся випускати Хемме, дзвонив начальнику в'язниці та особисто забороняв йому виконувати рішення суду. Це пов’язано з двома вироками, які вона отримала за злочини, скоєні за ґратами ще у минулому столітті. Зокрема, жінка напала з лезом на працівника в'язниці, а також отримала термін за «пропозицію вчинити насильство». Прокурор стверджував, що Хемме становить загрозу безпеці для себе та інших.

Лише 19 липня жінку відпустили під підписку про невиїзд. Після звільнення вона зустрілася із сім'єю у найближчому парку, але відмовилася від спілкування з журналістами.

«Було надто легко засудити невинну людину і набагато важче витягнути її, аж до того, що рішення суду ігнорувалися», — сказав адвокат засудженої Шон О'Брайен.

За даними юристів, Хемме була найдовше незаконно ув’язненою жінкою у США.