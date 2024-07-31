США заморозили $95 млн допомоги Грузії

Блінкен запевнив, що США залишаються відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням

«Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО», – наголосив Блінкен

Сполучені Штати Америки призупиняють надання Грузії частини допомоги розміром у $95 млн через антидемократичні дії влади, які суперечать прагненням держави стати членом НАТО і Євросоюзу. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Він оголосив, що Штати за підсумками перегляду двостороннього співробітництва із Грузією вирішили призупинити надання допомоги на $95 млн.

«Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО», – наголосив Блінкен.

Американський держсекретар водночас підкреслив, що Штати продовжать підтримувати «програми та заходи, які приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток».

Блінкен запевнив, що США залишатимуться відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подає позов до Конституційного суду, щоб оскаржити закон про іноземних агентів («Про прозорість іноземного впливу») як неконституційний і вимагати його призупинення та скасування. Про це передає грузинський Перший канал із посиланням на заяву парламентського секретаря президентки Георгія Мсхіладзе.

Як повідомлялося, парламент Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу». Через чотири дні президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

Згідно з документом, із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Закон розкритикували США та європейські країни. Сполучені Штати вирішили відкласти на невизначений термін спільні військові навчання із Грузією Noble Partner через перегляд двосторонніх відносин.