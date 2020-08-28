Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві



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Вони «зажрались» і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нагнути, танками полякати, ракетами, - Лукашенко

Вони ще в Китай і Росію будуть літати або через Балтику або Чорне море, - президент білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв ввести санкції щодо Литви і Польщі. Заяву Лукашенка у п’ятницю, 28 серпня, цитує білоруське державне агентство БелТА.

«Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику або Чорне море торгувати з Росією та інше. А щодо санкційної продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) - нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції», - заявив Лукашенко.

«Вони «зажрались» і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нагнути, танками полякати, ракетами ... Подивимося, хто ще кого розбещує. Ми їм покажемо, що таке санкції», - додав він.

Лукашенко повідомив, що доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші.

«Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? «Зажрались». Тому поставимо на місце», - додав Лукашенко.

До слова, 27 серпня МЗС Білорусі висловило протест послу Польщі.

Напередодні стало відомо, що Польща пускає білорусів до країни без віз.

Крім того, білоруси шукають притулку у Литві. В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі.

Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».

Нагадаємо, у Мінську та регіонах Білорусі на акціях протесту минулої доби, 27 серпня, силовики затримали понад 200 осіб, у тому числі близько 50 журналістів.

До слова, МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.

Раніше Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України», яка начебто підштовхує Білорусь до нових виборів.

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.