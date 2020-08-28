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    У світі

    Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві

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    Вони &laquo;зажрались&raquo; і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нагнути, танками полякати, ракетами, - Лукашенко - Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві
    Вони «зажрались» і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нагнути, танками полякати, ракетами, - Лукашенко

    Вони ще в Китай і Росію будуть літати або через Балтику або Чорне море, - президент білорусі

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв ввести  санкції щодо Литви і Польщі. Заяву Лукашенка у п’ятницю, 28 серпня, цитує білоруське державне агентство БелТА.

    «Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику або Чорне море торгувати з Росією та інше. А щодо санкційної продукції (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) - нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції», - заявив Лукашенко.

    «Вони «зажрались» і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нагнути, танками полякати, ракетами ... Подивимося, хто ще кого розбещує. Ми їм покажемо, що таке санкції», - додав він.

    Лукашенко повідомив, що доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші.

    «Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? «Зажрались». Тому поставимо на місце», - додав Лукашенко.

    До слова, 27 серпня МЗС Білорусі висловило протест послу Польщі.

    Напередодні стало відомо, що Польща пускає білорусів до країни без віз.

    Крім того, білоруси шукають притулку у Литві. В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі. 

    Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».

    Нагадаємо, у Мінську та регіонах Білорусі на акціях протесту минулої доби, 27 серпня, силовики затримали понад 200 осіб, у тому числі близько 50 журналістів.

    До слова, МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

    Раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць  і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.

    Раніше Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України», яка начебто підштовхує Білорусь до нових виборів.

    Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

    МЗС Білорусь Росія Чорне море Польща санкції Олександр Лукашенко ембарго Китай протест Литва президент
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