  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Мінську затримали ще одного члена Координаційної ради опозиції

    • Розсилка
    Повідомляється, що автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито зачепив попутну машину, після чого транспортні засоби зупинилися - У Мінську затримали ще одного члена Координаційної ради опозиції
    Повідомляється, що автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито зачепив попутну машину, після чого транспортні засоби зупинилися

    Зараз місцеперебування Віталія Кривка зʼясовує адвокат

    28 серпня в Мінську затримали координатора штабу екскандидата у президенти Віктора Бабарика та члена Координаційної ради опозиції Віталія Кривка.

    Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на інформацію штабу Бабарика.

    Повідомляється, що автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито зачепив попутну машину, після чого транспортні засоби зупинилися.

    В цей час на місце приїхав автобус, з якого вийшли невідомі і забрали активіста. Наразі його місцезнаходження невідоме.

    24 серпня в Мінську затримали двох членів президії Координаційної ради – Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. За рішенням суду вони заарештовані на 10 діб.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

    Читайте також:
    Білоруська опозиція відмовилася від «українського сценарію»
    Білорусь адвокат автомобіль опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ