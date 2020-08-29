У Мінську затримали ще одного члена Координаційної ради опозиції



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Повідомляється, що автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито зачепив попутну машину, після чого транспортні засоби зупинилися

Зараз місцеперебування Віталія Кривка зʼясовує адвокат

28 серпня в Мінську затримали координатора штабу екскандидата у президенти Віктора Бабарика та члена Координаційної ради опозиції Віталія Кривка.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на інформацію штабу Бабарика.

Повідомляється, що автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито зачепив попутну машину, після чого транспортні засоби зупинилися.

В цей час на місце приїхав автобус, з якого вийшли невідомі і забрали активіста. Наразі його місцезнаходження невідоме.

24 серпня в Мінську затримали двох членів президії Координаційної ради – Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу. За рішенням суду вони заарештовані на 10 діб.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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