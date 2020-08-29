У Франції демонтують 3000 антен Huawei для 5G



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Будуть демонтовані антени Huawei в Страсбурзі, Бресті, Тулузі і Ренні

Мобільний оператор Bouygues пояснив причини такого рішення

Французький мобільний оператор зв’язку Bouygues демонтує 5G антени виробництва Huawei. Рішення компанії передбачає демонтаж 3000 антен і продиктовано вимогами французького уряду до безпеки майбутньої мережі 5G в країні.

«До 2028 року у нас більше не буде антен Huawei в районах з високою щільністю населення», – цитує заяву президента Bouygues Telecom Олів’є Русса агентство BFM.

Крім того, будуть демонтовані антени Huawei в Страсбурзі, Бресті, Тулузі і Ренні. У цих містах розташовані стратегічні об’єкти – військовий порт, база атомних підводних човнів, штаб-квартира Airbus, оперативні центри кібербезпеки.

«В не дуже густонаселених областях у Франції немає протипоказань до використання обладнання Huawei для 5G», – додав Русса.

В 2019 році США внесли Huawei в список компаній, що представляють загрозу для національної безпеки. Через це американським компаніям довелося отримувати спеціальні ліцензії для роботи з китайським виробником телекомунікаційного обладнання.

Нагадаємо, США внесли у чорний список 38 компаній за співпрацю з Huawei.

Як повідомлялося, санкції США можуть знищити бізнес найбільшого світового виробника смартфонів.

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