Президент Франції застеріг Росію від втручання в ситуацію в Білорусі



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«Найгіршим» варіантом розвитку ситуації в Білорусі президент Емманюель Макрон вважає «російське втручання» Радіо Свобода

Емманюель Макрон повідомив про спільну позицію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час кризи у Білорусі

У п'ятницю, 28 серпня, на зустрічі з журналістами, акредитованими в Єлисейському палаці, глава французької держави висловився проти «будь-якого зовнішнього втручання» в справи Білорусі, підтримавши пропозицію ОБСЄ виступити посередником у налагодженні діалогу між білоруською владою та суспільством.

Як повідомляє AFP, на зустрічі з журналістами президентського пулу Емманюель Макрон вказав на небезпеку перетворення білоруської кризи в «міжнародний», виступивши проти «« будь-якого зовнішнього втручання »в ситуацію в Білорусі. «Найгіршим» було б російське втручання («le pire est l'intervention russe»), зазначив президент Франції, коментуючи зроблену напередодні Володимиром Путіним заяву про формування в Росії «резерву зі співробітників правоохоронних органів» для надання допомоги Олександру Лукашенко в разі, якщо ситуація «вийде з-під контролю». За словами Макрона, які цитує агентство Reuters, про неприпустимість зовнішнього втручання – «і перш за все, втручання російських сил» – він особисто говорив Путіну в ході двосторонніх переговорів.

Емманюель Макрон повідомив про спільну позицію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель: «Ми не хочемо повторення того, що сталося в Україні».

Головною метою дипломатичних зусиль Франції і Німеччини президент Макрон назвав налагодження в Білорусі діалогу між суспільством і владою за посередництва ОБСЄ. «Ми прагнемо залучити Росію до діалогу по Білорусі, щоб вона допомогла нам переконати президента Лукашенка в необхідності прийняти пропозицію ОБСЄ про посередництво».

За словами Макрона, в ході переговорів з ним самим і канцлером Меркель Володимир Путін повідомив, що підтримує «посередництво» ОБСЄ у встановленні діалогу в Білорусі. Лукашенко відмовляється від такого посередництва, – визнав президент Франції, який вважає, що Путіну «потрібно докласти зусиль», щоб «допомогти» європейцям домогтися від білоруського керівника згоди на діалог.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Європейського союзу виступити посередником для вирішення політичної кризи у Білорусі.

Макрон також заявив, що ЄС не хоче повторення у Білорусі українського сценарію.

Раніше європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.