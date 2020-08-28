Україна готова підтримати санкції Євросоюзу щодо Білорусі – МЗС



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В Україні очікують на рішення Євросоюзу щодо запровадження обмежувальних заходів щодо білоруських посадовців

Україна ще не бачила остаточно затверджених санкцій ЄС щодо Білорусі, але вже приєдналася до попередньої заяви ЄС. Про це сьогодні повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми підтримуємо ідею про те, що чесно і справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових запитань в Білорусі. Що стосується санкцій ЄС, то ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, які вживає ЄС, але ми вже приєдналися до попередньої заяви ЄС з цього приводу і це свідчить, що загалом ми поділяємо його політику підходи», - сказав Кулеба.

За його словами, коли Україна побачить санкційні рішення ЄС, то буде ухвалювати і свої рішення щодо цього питання.

Європейський Союз планує включити у санкційний список щодо Білорусі від 15 до 20 осіб.

Раніше МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує санкціями Польщі та Литві.

Як повідомлялося, Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз».

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.