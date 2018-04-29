Швейцарія розсекретила досьє про таємну військову групу часів холодної війни

Про таємну групу не знали навіть у парламенті країни

У Швейцарії розсекретили таємний звіт, пов’язаний із секретною групою під назвою Project-26, яка діяла в часи «холодної війни». Про це повідомляє ВВС. Так званий «Звіт Корню» на 126 сторінках був підготовлений у 1991 році, але згодом був засекречений. Втім, опублікована інформація і зараз сильно відредагована урядом,



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Про таємну групу не знали навіть у парламенті країни

У Швейцарії розсекретили таємний звіт, пов’язаний із секретною групою під назвою Project-26, яка діяла в часи «холодної війни». Про це повідомляє ВВС.

Так званий «Звіт Корню» на 126 сторінках був підготовлений у 1991 році, але згодом був засекречений. Втім, опублікована інформація і зараз сильно відредагована урядом, зокрема, в ній закриті всі імена і локації.

В документі міститься інформація про воєнізовану групу, про яку не знали ні широка громадськість, ні навіть парламент країни. Сформована в 1950-х роках, вона повинна була захищати Швейцарію на кордонах країни у разі радянського вторгнення.

Група діяла за межами контролю уряду Швейцарії, але була глибоко інтегрована в секретні військові служби. Project-26 розформували в 1990 році після того, як інформація про існування групи спричинила один із найгучніших скандалів в історії країни.

У лютому цього року газета Tages-Anzeiger повідомила, що Федеральний департамент оборони не зміг знайти 27 неопублікованих папок і досьє з розслідування щодо групи, яке проводилося після її розформування.

Дані опублікованого звіту показують, що нейтральна Швейцарія мала на диво тісну співпрацю з Великою Британією - членом НАТО.

До підрозділу входили близько 400 осіб, його бійці регулярно їздили до Британії, часто використовуючи підроблені документи, і навчалися методам партизанської війни.

Під час навчань відпрацьовувалися, наприклад, підрив нафтопереробного заводу або стрибки з рухомого вертольота на корпус підводного човна, коли той знаходився на поверхні.

Р-26 також мав намір перевести свій командний центр до Британії у разі іноземного вторгнення до Швейцарії. Обладнання для переміщення зберігалося в сейфі у швейцарському посольстві в Лондоні.

Найбільш несподіваною стала інформація про те, що P-26 придбав зашифровану систему зв'язку «Гарпун». Цю ж систему використовували подібні військові групи у країнах-членах НАТО. Тому нейтральна Швейцарія, як видається, готувалася співпрацювати з НАТО у разі війни в Європі.

Повний звіт щодо діяльності групи, відповідно до швейцарських законів, не можна опублікувати до 2041 року. Швейцарський уряд стверджує, що продовження терміну секретності необхідне для захисту осіб, згаданих у звіті, які ще живі.

За словами істориків, воєнізовані мережі підтримувалися переважно США та Британією і мали підрозділи в Італії, Бельгії, Франції, Греції, Західній Німеччині та Нідерландах.

Джерело: Європейська правда