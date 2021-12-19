Швейцарія видала США російського бізнесмена: займався фінансовими махінаціями

Росія подавала запит на екстрадицію Клюшина, але міністерство юстиції Швейцарії відхилило його

Російського підприємця Владислава Клюшина, який підозрюється в інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів, екстрадували зі Швейцарії до США. Про це повідомляє міністерство юстиції Швейцарії.

18 грудня Клюшина в Цюріху передали американським поліцейським, які його супроводжували під час польоту до США.

Бізнесмена затримали 21 березня цього року, коли він прибув із сім'єю на відпочинок до Швейцарії. Затримання відбулося на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого напередодні міністерством юстиції США.

Американська влада звинувачує росіянина у фінансових махінаціях. За даними американської сторони, росіянин та його спільники отримали доступ до чужих комп'ютерів, заволоділи інсайдерською інформацією та використали ці відомості для незаконного отримання десятків мільйонів доларів прибутку від торгівлі акціями.

Росія подавала запит на екстрадицію Клюшина, щоб не допустити його видачу американській стороні, але міністерство юстиції Швейцарії відхилило його.

Нагадаємо, Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа до США.

До слова, Міністерство юстиції України не розглядає питання екстрадиції експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, адже щодо останнього в країні немає кримінального провадження чи вироку суду.