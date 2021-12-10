Суд у Британії дозволив екстрадувати Ассанжа до США

У Сполучених Штатах Асанжа звинувачують у держзраді, за що може загрожувати до 175 років ув'язнення

У Сполучених Штатах Асанжа звинувачують у держзраді, за що може загрожувати до 175 років ув'язнення

Вашингтон звинувачує Ассанжа у шпигунстві

Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа до США. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що рішення Верховного суду Лондона скасовує винесене раніше цього року, яким заборонялася екстрадиція Ассанжа через проблеми з психічним здоров'ям та ризики самогубства в американській в'язниці.

При цьому уточнюється, що адвокати Ассанжа залишають можливості для оскарження рішення про екстрадицію.

У січні 2021 року суд першої інстанції постановив, що Ассанжа не можна екстрадувати, але апеляційна інстанція скасувала це рішення.

У лютому повідомлялося, що Байден хоче добитися екстрадиції Ассанжа в США.

Джуліан Ассанж перебуває під вартою у Великій Британії, його тримають у в'язниці Белмарш. У травні 2019 року американське Міністерство юстиції висунуло проти Ассанжа низку звинувачень, пов'язаних з оприлюдненням секретних документів Державного департаменту. У США Ассанжу загрожує до 175 років ув'язнення.

За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу (згодом змінив стать і став Челсі Меннінг) отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку і Афганістані. В результаті публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів.

У 2012 році Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, він вважав, що Швеція може екстрадувати його у США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування щодо творця WikiLeaks.

У квітні 2019 року поліція Лондона заарештувала Ассанжа після тго, як влада Еквадору відмовилися надавати йому політичний притулок. Йому пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку на судове засідання за повісткою.



