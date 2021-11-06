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    Мін'юст повідомив, що не розглядає питання екстрадиції Саакашвілі

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    Мін'юст не має юридичних підстав вимагати екстрадиції Саакашвілі до України - Мін'юст повідомив, що не розглядає питання екстрадиції Саакашвілі
    Мін'юст не має юридичних підстав вимагати екстрадиції Саакашвілі до України
    фото з відкритих джерел

    «Екстрадиція особи в Україну можлива лише у разі наявності кримінального провадження на території України щодо особи чи вироку суду», – Мін’юст

    Міністерство юстиції України не розглядає питання екстрадиції експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, адже щодо останнього в країні немає кримінального провадження чи вироку суду. Про це повідомили в Мін’юсті, пише УНН.

    «Міністерством юстиції України не розглядається питання екстрадиції М. Саакашвілі», – повідомили у відомстві.

    Так, у міністерстві пояснюють, що, згідно зі ст. 541 Кримінального процесуального кодексу України видача особи (екстрадиція) – це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

    Відповідно до ст. 575 КПК України клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України.

    «Таким чином, процедуру екстрадиції особи в Україну може бути ініційовано компетентним органом України лише у разі наявності кримінального провадження на території України щодо особи чи вироку суду», – пояснюють в Мін’юсті.

    Раніше міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся із матір’ю колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

    Як зазначається, під час зустрічі говорили, зокрема, про ситуацію в Грузії, порушення прав Саакашвілі, юридичні шляхи його звільнення та повернення до України.

    Напередодні президентка Грузії двома словами оцінила перспективи помилування Саакашвілі.

    Також 3 листопада матір Саакашвілі Гіулі Аласанією заявила, що занепокоєна здоров'ям сина, який голодує вже 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги.

    До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).

    Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

    Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

    Раніше Саакашвілі погодився на лікування. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

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    Теги: міністр Михайло Саакашвілі Міністерство юстиції Грузія екстрадиція Денис Малюська звільнення
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    Мін'юст повідомив, що не розглядає питання екстрадиції Саакашвілі