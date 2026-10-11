Зеленський розповів, чи погодиться на енергетичне перемир’я

Україна готова до припинення вогню, але очікує відповідних кроків від Росії та деталей від США

Україна підтримує припинення вогню і очікує на деталі від американської сторони. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генсеком НАТО Марком Рютте, інформує «Главком».

За словами глави держави, він обговорив з цими лідерами енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп.

Зеленський запевнив, що Україна підтримує припинення вогню. Водночас, він наголосив, важливо, щоб і в Росії погодилися. Наразі президент очікує на деталі від американської сторони.

«З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру», – підсумував він.

Напередодні Дональд Трамп вкотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що такі атаки впливають на світові ціни на пальне. Крім цього, політик США закликав Україну обрати нового президента, звинувативши Володимира Зеленського у небажанні укладати мирну угоду з Росією.

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Так він відреагував на критику президента США Дональда Трампа щодо українських атак.