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Окупанти вивезли 25 цивільних із Харківщини у невідомому напрямку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Окупанти вивезли 25 цивільних із Харківщини у невідомому напрямку
Росіяни вивозять цивільних із захоплених територій під виглядом евакуації
фото: Reuters (ілюстративне)

Росіяни називають примусове переміщення людей «евакуацією»

Російські військові примусово вивезли 25 цивільних із тимчасово окупованої частини Харківської області, де тривають активні бойові дії. Серед них є діти, молоді та літні люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Росіяни називають примусове вивезення людей «евакуацією» та самі поширюють інформацію про так звану рятувальну операцію у своїх Telegram-каналах. Водночас оприлюднені відеоматеріали свідчать про тиск і залякування місцевих жителів. Людей було позбалено можливості самостійно вирішувати, чи залишати свої домівки та куди саме їхати.

«Росія називає це «евакуацією». Але коли людей вивозять проти їхньої волі, залякують і не залишають вибору – це не порятунок. Це примус», – зазначив Лубінець.

Особливе занепокоєння уповноваженого викликає доля дітей, яких вивезли разом з іншими цивільними. За його словами, окупанти збирають персональні дані неповнолітніх, тоді як їхні батьки та родичі можуть навіть не знати, де вони перебувають.

Крім того, росіяни створили Telegram-бот, через який під приводом так званої евакуації збирають особисту інформацію місцевих жителів. Лубінець попередив, що ці дані можуть використати проти самих українців та їхніх родин. Він закликав не передавати через російський бот паспортні дані, адреси, номери телефонів чи документи, зокрема інформацію про дітей.

Омбудсман також наголосив, що примусове переміщення та депортація цивільного населення з окупованих територій суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

У зв'язку з вивезенням цивільних Дмитро Лубінець уже звернувся до уповноваженої з прав людини в Росії. Він вимагає повідомити місцеперебування всіх 25 українців, надати інформацію про умови їхнього перебування та повні дані вивезених людей, а також вжити заходів для їхнього повернення в Україну.

Крім того, омбудсман звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій із закликом втрутитися в ситуацію. «Цих людей не можна просто вивезти – і зробити вигляд, що їх більше не існує», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, у вересні 2026 року стало відомо про підозру представнику окупаційної влади Донеччини через депортацію 31 української дитини до Росії. За даними розслідування, дітей перевозили через окуповані населені пункти Донеччини до Ростова-на-Дону, а звідти літаком до Москви.

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Теги: Харківщина викрадення окупанти депортація росіяни Дмитро Лубінець

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