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РФ знову вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини: спалахнула пожежа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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РФ знову вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини: спалахнула пожежа
Пожежу вдалося швидко ліквідувати завдяки рятувальникам
фото: ДСНС

Російський дрон влучив в енергооб’єкт у прифронтовому районі області

Російські війська знову атакували енергетичний об’єкт у Дніпропетровській області. Внаслідок удару FPV-дрона загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили. Про це повідомили в ДТЕК, пише «Главком».

За даними компанії, атака сталася вночі. Безпілотник влучив в один із енергооб’єктів у прифронтовому районі області, після чого загорілося обладнання. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Інформації про постраждалих працівників у повідомленні компанії немає.

Це не перша атака російських військ на енергетичну інфраструктуру області. Раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на одній із дільниць енергетичної компанії.

Попри постійні атаки, енергетики продовжують працювати та відновлювати електропостачання в прифронтових районах Дніпропетровщини. ДТЕК наголосило, що робота аварійних бригад триває попри небезпеку.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини регулярно призводять до пошкодження обладнання та знеструмлень. Енергетики проводять відновлювальні роботи після отримання дозволу від військових та рятувальників.

Варто нагадати, що російські війська 28 вересня атакували офіс «Опендатаботу» у Дніпрі. Серед команди компанії постраждалих немає, а всі сервіси продовжують працювати у штатному режимі.

Окупанти завдали удару по центральній частині Дніпра. Внаслідок атаки в офісній будівлі виникла пожежа. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки четверо людей загинуло, а кількість поранених зросла до 12 осіб.

 
 

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Теги: ДТЕК війна обстріл енергетика

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