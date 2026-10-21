Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську
Будівля колишнього «Укртелекому» в окупованому Луганську
фото: Wikimapia

Ціллю стали окупаційний оператор «Лугаком» та два центри з телекомунікацій та інформаційних технологій

У тимчасово окупованому Луганську під час атаки безпілотників пролунали десятки вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

За даними каналу, безпілотники атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську, яку нині контролюють окупанти. Під ударом, як зазначили в Exilenova+, опинилися:

  • окупаційний оператор «Лугаком»;
  • Центр телекомунікаційних послуг;
  • Центр інформаційних технологій і технічного забезпечення.
Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську фото 1
фото: Exilenova+

У каналі уточнили, що «Лугаком» надає на окупованій Луганщині послуги мобільного зв'язку, доступу до інтернету та передачі даних. Офіційних даних про наслідки атаки та можливі пошкодження на момент публікації немає.

«Лугаком» – незаконний оператор зв'язку, який діє на тимчасово окупованій території Луганської області. З'явився влітку 2015 року на обладнанні, яке окупанти захопили в українського оператора «Київстар». Згодом компанія почала продавати сім-карти та рекламувати послуги на підконтрольних Росії територіях Луганщини.

Колишній «Укртелеком» в окупації

«Укртелеком» – найбільший український оператор фіксованого зв'язку. У квітні 2014 року російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі в низці міст Донеччини та в Луганську. Тоді компанія повідомляла про проблеми зі зв'язком у двох областях через пошкодження ліній. У квітні 2017 року «Укртелеком» заявив, що більше не надає послуг на непідконтрольній Україні території Луганської області.

Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську фото 2
фото: Exilenova+

Удар по Донецьку напередодні

Напередодні моніторинговий канал Exilenova+ повідомляв про схожу атаку в окупованому Донецьку. За даними каналу, по будівлі, з адресою якої пов'язані десятки організацій, завдали удару. Серед них – оператори зв'язку та інтернет-провайдери. Окремо канал писав, що удару зазнав «Углетелеком» – один із ключових операторів зв'язку на окупованій Донеччині.

Нещодавно стало відомо, що щонайменше 20 російських офіцерів загинули внаслідок ракетного удару по Донецьку 26 серпня. За даними розслідування, це найбільша відома втрата офіцерського складу російських штабів унаслідок однієї атаки за весь час війни.

Читайте також:

Теги: Донецьк Луганськ Київстар Укртелеком розслідування інтернет окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський удар пошкодив вокзал Лозової
Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар
21 вересня, 09:07
Деякі месенджери можуть передавати повідомлення без мобільного інтернету
Росія б’є по датацентрах: як залишатися на зв’язку без інтернету
24 вересня, 17:17
Якщо в місті знаходять їжу не російського виробництва, окупанти вимагають місцевих пояснити, звідки вона взялася
Окупанти влаштували репресії через їжу від ЗСУ в Олешках
30 вересня, 08:41
Жителі РФ скаржаться на масований збій онлайн-сервісів, після ураження датацентру однієї з найбільших компанії країни-агресора
Після удару по датацентру «Яндекса» масово перестали працювати російські сайти, банки та сервіси
8 жовтня, 16:21
Росія атакувала супермаркет «Фора» на Київщині
Російський удар по «Форі» під Києвом: мережа зробила заяву
30 вересня, 17:37
РФ оснастила реактивний дрон новим боєзарядом
Росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення ліній електропередач – Флеш
30 вересня, 18:00

Події в Україні

Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську
Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Повітряна тривога у Києві тривала понад три години
Повітряна тривога у Києві тривала понад три години
Атака на Кременчук: російський дрон влучив у навчальний заклад
Атака на Кременчук: російський дрон влучив у навчальний заклад
Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua