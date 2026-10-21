Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську

Ціллю стали окупаційний оператор «Лугаком» та два центри з телекомунікацій та інформаційних технологій

У тимчасово окупованому Луганську під час атаки безпілотників пролунали десятки вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

За даними каналу, безпілотники атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську, яку нині контролюють окупанти. Під ударом, як зазначили в Exilenova+, опинилися:

окупаційний оператор «Лугаком»;

Центр телекомунікаційних послуг;

Центр інформаційних технологій і технічного забезпечення.

У каналі уточнили, що «Лугаком» надає на окупованій Луганщині послуги мобільного зв'язку, доступу до інтернету та передачі даних. Офіційних даних про наслідки атаки та можливі пошкодження на момент публікації немає.

«Лугаком» – незаконний оператор зв'язку, який діє на тимчасово окупованій території Луганської області. З'явився влітку 2015 року на обладнанні, яке окупанти захопили в українського оператора «Київстар». Згодом компанія почала продавати сім-карти та рекламувати послуги на підконтрольних Росії територіях Луганщини.

Колишній «Укртелеком» в окупації

«Укртелеком» – найбільший український оператор фіксованого зв'язку. У квітні 2014 року російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі в низці міст Донеччини та в Луганську. Тоді компанія повідомляла про проблеми зі зв'язком у двох областях через пошкодження ліній. У квітні 2017 року «Укртелеком» заявив, що більше не надає послуг на непідконтрольній Україні території Луганської області.

Удар по Донецьку напередодні

Напередодні моніторинговий канал Exilenova+ повідомляв про схожу атаку в окупованому Донецьку. За даними каналу, по будівлі, з адресою якої пов'язані десятки організацій, завдали удару. Серед них – оператори зв'язку та інтернет-провайдери. Окремо канал писав, що удару зазнав «Углетелеком» – один із ключових операторів зв'язку на окупованій Донеччині.

Нещодавно стало відомо, що щонайменше 20 російських офіцерів загинули внаслідок ракетного удару по Донецьку 26 серпня. За даними розслідування, це найбільша відома втрата офіцерського складу російських штабів унаслідок однієї атаки за весь час війни.