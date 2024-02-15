Сильна пожежа у центрі Москви: палає будівля «Известия Hall»

Через пожежу перекрито рух на двох ключових дорогах столиці РФ

Уранці 15 лютого на Пушкінській площі у Москві горить будівля майданчика для проведення заходів «Известия Hall». Про це пишуть росЗМІ.

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За даними росЗМІ, пожежа в «Известия Hall» почалася близько 5 ранку. Що стало причиною займання, поки що невідомо. Площа пожежі в будівлі «Известия Hall» вже досягла 1500 квадратних метрів.

Усередині будівлі завалився металевий купол. На подвір'ї горить уже кілька споруд. Крім того, за словами джерел, у будівлі може бути близько 70 газових балонів.

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Крім того, за даними російських соцмереж, вогонь перекинувся на бар «Резиденція» та нічний клуб Lookin Rooms, які згоріли. Частину персоналу вдалося евакуювати, одну людину не можуть знайти. Пожежу локалізувати не вдається, вона набирає обертів. Пожежа сягнула до 800 кв. м, їй надано третій рівень складності.

На місці працює велика кількість пожежників. Через пожежу перекрито рух на двох ключових дорогах столиці РФ.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ) сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.

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У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт пояснив інцидент. Російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну.