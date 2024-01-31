Харків палав після чергового російського терору: рятувальники показали наслідки

Російські дрони атакували житлові квартали Харкова

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Харків безпілотниками, що сталася близько 22:40 30 січня. Про це повідомляє ДСНС України.

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Унаслідок ворожої атаки безпілотниками по житлових кварталах Харкова сталося декілька осередків займання у різних районах міста. Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, два легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 кв. м.

Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.

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На ліквідації наслідків ворожих ударів було задіяно 60 рятувальників та десять одиниць техніки.

За попередніми даними, троє людей отримали травми.

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фото: ДСНС

Як повідомлялося, увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих.

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За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Оприлюднено перші фото з місця влучання безпілотників РФ по середмістю Харкова.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 31 січня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.