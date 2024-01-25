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Система розпізнавання облич: як у Росії розширюють контроль над населенням

Катерина Іванова
glavcom.ua
Система розпізнавання облич: як у Росії розширюють контроль над населенням
Кількість відеокамер по всій Росії, підключених до системи розпізнавання облич, досягла 508 тисяч
фото з відкритих джерел

Витрати на створення мережі відеоспостереження різко зросли після початку четвертого терміну президента Володимира Путіна

У Росії за наказом Путіна розпочинають радикальне розширення системи розпізнавання осіб. Про це повідомляє прокремлівське видання The Moscow Times.

Після розширення мережі державних камер, кількість яких по всій країні перевищує півмільйона, до системи, яка дозволяє «вирахувати» людину по обличчю, починають підключати приватні.

Першим регіоном, де приватні камери будуть вбудовані в держсистему розпізнавання, став Пермський край. До єдиної системи відеоспостереження мають приєднатися власники відеокамер встановлених на території стратегічних об'єктів, перелік яких затверджений окремим, секретним указом губернатора.

За підрахунками пропагандистського видання, кількість відеокамер по всій Росії, підключених до системи розпізнавання облич, досягла 508 тисяч. Лідером за кількістю таких пристроїв – 216 тисяч – є Москва, де покриття відеостеження стало майже тотальним – 74% громадських місць та 90% житлового сектору. Витрати на створення мережі відеоспостереження різко зросли після початку четвертого терміну президента Володимира Путіна.

Стало відомо, що у Росії на тлі війни з Україною різко зросла вартість ритуальних послуг та товарів. Зокрема один з найпопулярніших товарів – труни – з початку широкомасштабної війни подорожчали більш ніж на 22,2%. 

Водночас із двозначною швидкістю дорожчає «риття могил». Минулого року зростання цін на цю послугу досягло 11,25% і стало максимальним за весь час доступної статистики (з 2016 року). Накопиченим підсумком за два роки війни копання могил стало дорожчим на 20,6%.

Нагадаємо, Українське МЗС звернулося до HBO через актора, який підтримує Росію. Мілош Бикович підтримує Росію з початку повномасштабного вторгнення. Окрім цього, президент Росії Володимир Путін особисто нагородив його медаллю Пушкіна – за внесок у російське мистецтво та культуру.

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Теги: пропаганда росія Москва президент мистецтво путін

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