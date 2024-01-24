У столиці Монголії вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу: є загиблі (фото, відео)

Вогонь від вибуху газу охопив будівлі поруч із місцем ДТП

Пожежа охопила прилеглі будівлі, рятувальники евакуюють людей

У ніч на 24 січня в Улан-Баторі - столиці Монголії - вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу. Про це повідомляє місцевий новинний ресурс news.mn.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, вантажівка врізалася в іншу автівку. Від потужного вибуху 60-тонний бак відкинуло на 30-40 метрів.

Вантажівка з газом врізалася в іншу автівку та вибухнула фото із соцмережі

Сильна пожежа охопила сусідні будівлі фото із соцмережі

Пожежа охопила прилеглі будівлі, згоріло понад 20 автомобілів. На місці події працюють рятувальники та медики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі відомо про трьох загиблих пожежників та двох цивільних громадян, а також близько 15 постраждалих, п’ятеро з яких у важкому стані. Керманич вантажівки вижив, а водій авто, в яке врізалися, загинув на місці.

Із району евакуюють жителів, а їхні помешкання охороняє поліція.

5 фото На весь екран







фото: news.mn

Як повідомлялося, у ніч на 24 січня у Челябінській області Росії спалахнула масштабна пожежа на меблевій фабриці, яка охопила 3600 квадратних метрів.