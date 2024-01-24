У столиці Монголії вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу: є загиблі (фото, відео)
Пожежа охопила прилеглі будівлі, рятувальники евакуюють людей
У ніч на 24 січня в Улан-Баторі - столиці Монголії - вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу. Про це повідомляє місцевий новинний ресурс news.mn.
За попередньою інформацією, вантажівка врізалася в іншу автівку. Від потужного вибуху 60-тонний бак відкинуло на 30-40 метрів.
Пожежа охопила прилеглі будівлі, згоріло понад 20 автомобілів. На місці події працюють рятувальники та медики.
Наразі відомо про трьох загиблих пожежників та двох цивільних громадян, а також близько 15 постраждалих, п’ятеро з яких у важкому стані. Керманич вантажівки вижив, а водій авто, в яке врізалися, загинув на місці.
Із району евакуюють жителів, а їхні помешкання охороняє поліція.
Як повідомлялося, у ніч на 24 січня у Челябінській області Росії спалахнула масштабна пожежа на меблевій фабриці, яка охопила 3600 квадратних метрів.
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