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Росія знову у вогні: масштабна пожежа спалахнула у Волгограді

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія знову у вогні: масштабна пожежа спалахнула у Волгограді
На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає

У ніч проти 3 лютого сильна пожежа сталася у Волгограді – на площі 300 кв.м горять нафтопродукти. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МНС РФ

Пожежа сталася в результаті падіння дрона на територію НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух. Зараз на місці працюють відповідні служби, вогонь намагаються загасити.

Як пишуть російські телеграм-канали, палає НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

У МНС Волгоградської області пізніше заявили, що «в оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда».

«Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється», – йдеться у заяві російського відомства.

Раніше повідомлялося, що у Воронежі було чути вибух та працювали системи протиповітряної оборони. Причиною стала нібито атака безпілотника. Російська сторона стверджує, що дрон був зафіксований та ліквідований «черговими засобами ППО» на підльоті до Воронежа. 

Нагадаємо, у ніч на 31 січня на складі для зберігання взуття у Володимирській області Росії сталася масштабна пожежа. У селищі Муромцеве вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення для зберігання взуття. Гасіння ускладнює високе горюче навантаження, повідомляє МНС РФ.

До слова, увечері 30 січня у російській столиці спалахнула ТЕЦ.

Також у суботу, 27 січня, близько 6:40 в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) прогриміла серія вибухів. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «гучні звуки, які було чути в центрі міста, – це військові проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів».

Теги: пожежа вибух росія нафтопродукти військові

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