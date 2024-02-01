Турецькі банки закривають рахунки російських компаній

Чотири банки, які були раніше лояльними до роботи із російськими компаніями з початку року відмовляються працювати із представниками країни-агресора

Російські компанії зіткнулися із закриттям рахунків у турецьких банках, а фізичні особи, які бажають завести банківську картку, – з посиленням вимог, розповіли росЗМІ власники бізнесу, фінансові консультанти та представники ділових об'єднань.

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З кінця минулого року турецькі банки стали припиняти пов'язані з Росією платежі, повідомляв Bloomberg та низка російских видань. За словами власників рахунків у Туреччині всі розрахунки досі заморожені. При цьому, якщо раніше під обмеження потрапляли компанії, що перебувають під санкціями, то тепер це поширилося майже на всіх.

Обмеження посилилися після указу президента США Джо Байдена від 22 грудня 2023 року. Він дозволяє американському мінфіну вводити заходи проти іноземних банків, які допомагають проводити угоди підсанкціонним особам із Росії або сприяють постачанню певних матеріалів та обладнання російському військово-промисловому комплексу.

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До грудня в Туреччині були чотири більш лояльні з точки зору роботи з Росією, але їм пригрозили включенням до американського списку SDN (Specially Designated Nationals List - список підсанкційних осіб). Після цього вони закрили коррахунки значної частини російських компаній та банків.

«Компаніям справді почали рекомендувати завершити операції з банком та закрити рахунок. Це стосується насамперед бізнесу, який використовував Туреччину як транзитну для розрахунків та постачання юрисдикцію, а також нафтогазових трейдерів», – каже консультант із міжнародних платежів Іскандер Міргалімов. Також, за його словами, турецькі банки посилюють умови для відкриття рахунків фізособам – якщо раніше картки заводили всім, то тепер з'явилася вимога нових клієнтів підтримувати високі залишки на депозитах.

Після того як турецькі банки припинили проводити платежі за експорт до Росії, в ситуацію втрутилася влада Туреччини, писала газета Economim. В результаті банк Emlak Katılım став проводити грошові перекази за експорт у Росію товарів чотирьох галузей: продуктів харчування, текстилю, одягу та взуття. Проте проблеми залишаються з автомобільною та машинобудівною галузями.

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