  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Будь проклятий той, хто підтримує Росію!». Емоційне звернення чеченця до світу

    Чеченець, який воював проти Росії, розповів, що&nbsp;його мільйонний народ втратив 300 тисяч населення - «Будь проклятий той, хто підтримує Росію!». Емоційне звернення чеченця до світу
    Чеченець, який воював проти Росії, розповів, що його мільйонний народ втратив 300 тисяч населення

    «Ми 300 воюємо проти росіян. Ми знали, хто вони такі. Ми всіх попереджували»

    Чеченець, який майже 6 років воював на території невизнаної Ічкерії проти російських військових у 1990-х роках, звернувся до українців та всього світу.

    Зокрема, він попросив не плутати чеченців з кадирівцями.

    «Ми 300 воюємо проти росіян. Ми знали, хто вони такі. Ми всіх попереджували. Мільйонний народ втратив 300 тисяч населення. Ми хотіли до всього світу це донести, але нас ніхто не чув. Зараз ж всі знають, хто вони такі», – емоційно розповів чоловік.

    Він також зазначив, що всі, хто підтримують Росію, мають бути прокляті.

    Теги: росія окупанти війна Чечня Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Будь проклятий той, хто підтримує Росію!». Емоційне звернення чеченця до світу