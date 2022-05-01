«Будь проклятий той, хто підтримує Росію!». Емоційне звернення чеченця до світу

Чеченець, який воював проти Росії, розповів, що його мільйонний народ втратив 300 тисяч населення

«Ми 300 воюємо проти росіян. Ми знали, хто вони такі. Ми всіх попереджували»

Чеченець, який майже 6 років воював на території невизнаної Ічкерії проти російських військових у 1990-х роках, звернувся до українців та всього світу.

Зокрема, він попросив не плутати чеченців з кадирівцями.

«Ми 300 воюємо проти росіян. Ми знали, хто вони такі. Ми всіх попереджували. Мільйонний народ втратив 300 тисяч населення. Ми хотіли до всього світу це донести, але нас ніхто не чув. Зараз ж всі знають, хто вони такі», – емоційно розповів чоловік.

Він також зазначив, що всі, хто підтримують Росію, мають бути прокляті.