Чеченський політик на прикладі свого батька розповів, чому не можна вірити Путіну

Син законно обраного президента Ічкерії пропонує замислитись про майбутнє, яке Росія підготувала

Чеченський політик, який живе в Євросоюзі, Анзор Масхадов на прикладі свого батька, законно обраного президента Ічкерії Аслана Масхадова, убитого спецпідрозділом ФСБ у 2005 році, пояснив, чому не варто розраховувати на мирний договір із державою-агресором. Про це він зазначив в інтерв’ю ТСН.

«Щодо переговорів я скажу, що ми чеченці говоримо такі слова, які сьогодні підходять: «Росіянин змінює свою думку дев’ять разів на день». Сьогодні він погодиться і сьогодні ж змінить свою думку. Ми сьогодні не віримо їм… Мого батька вбили в той час, коли він зупинив війну в односторонньому порядку. І уявляєте – Росія йде на таку підлість, вона вбиває нашого президента. До речі, всі наші президенти, всі наші лідери вбиті під час війни», – наголосив Масхадов.

Син законно обраного президента Ічкерії вважає, що розв’язана війна Росією проти України, нікому не потрібна. Водночас пропонує замислитись і про майбутнє, що Росія підготувала ще.

Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.