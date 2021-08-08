Синові Єлизавети II загрожує суд через звинувачення у зґвалтуванні

Позову проти герцога в Америці, безсумнівно, викличе величезне збентеження у королівській родині

Американка Вірджинія Робертс стверджує, що в 17-річному віці вона піддавалася сексуальному насильству з боку принца Ендрю

Принцу Ендрю загрожує суд через звинувачення в зґвалтуванні американки, яке було скоєно 20 років тому. Про це повідомив адвокат жінки в інтерв'ю газеті Mail On Sunday.

Так, 37-річна американка Вірджинія Робертс, яка стверджує, що в 17-річному віці вона піддавалася сексуальному насильству з боку принца Ендрю, може подати в суд Нью-Йорка на сина Єлизавети II у найближчі дні.

При цьому, заяву Робертс приймуть строго до 14 серпня. За американськими законами, раніше неповнолітні жертви насильства могли подати позови у подібних справ до судових органів штату Нью-Йорк протягом п'яти років після настання 18-річного віку, проте в 2019 році процедура змінилася. Тепер можливий період для звернення до суду збільшився.

Остаточне рішення про те, чи подавати позов до суду, залишається за Робертс. Букінгемський палац раніше заявляв, що герцог Йоркський не мав ніяких сексуальних контактів або відносин з нею, будь-які твердження про зворотне вважалися помилковими і безпідставними.

Вірджинія Робертс. Фото: dailymail.co.uk

У 2015 році Вірджинія Робертс звинуватила принца Ендрю в тому, що в 2001 році, коли їй було 17 років, герцог Йоркський, який товаришував з Джеффрі Епштейном, був серед кількох чоловіків, з якими її примушували займатися сексом. При цьому Епштейна затримали правоохоронні органи штату Нью-Йорк в липні 2019 року. Фінансиста звинуватили в сексуальному насильстві і залученні неповнолітніх у проституцію. У тому ж році принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині і перестав з'являтися на публіці.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі отримав багатомільйонний аванс за випуск книги своїх спогадів у видавництві Penguin Random House.

Як повідомлялося, принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix.

Ще в квітні Netflix анонсував документальний серіал від Archewell – громадської організації, яку заснували принц Гаррі і його дружина. Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», присвячений спортивним змаганням Invictus Games ( «Ігри нескорених»).