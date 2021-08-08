У Росії оскаженіли через поразку гімнасток на Олімпіаді. Усі деталі скандалу

Головна тренерка збірної ОКР Ірина Вінер-Усманова заявила, що у всьому винні недосвідчені судді

У Росії розкритикували суддівство на Олімпійських іграх, після того, як команда Олімпійського комітету РФ з художньої гімнастики залишилася у Токіо без золотих медалей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російські гімнастки вперше з 1996 року залишилася без золотих медалей Олімпіади в художній гімнастиці. Росіянка Діна Аверіна поступилася Ліні Ашрам з Ізраїлю в боротьбі за перше місце в особистому багатоборстві, а в групових змаганнях команду ОКР випередила Болгарія.

Після цього головна тренерка збірної ОКР Ірина Вінер-Усманова заявила, що проведення змагань з художньої гімнастики на Олімпійських іграх у Токіо стали повним крахом.

«Протестів більше, ніж команд. Ганьба суддям, яких вибирають. Вибирають не тих, у яких є досвід, а тих, хто десь промайнув, і їх запросили. Судді – люди, які не мають досвіду, і технічний комітет – це теж люди, які працюють або в інститутах, або займаються організаційною роботою. Я вважаю, що це величезний провал на Олімпійських іграх у художній гімнастиці», – сказала тренерка, яка є дружиною російського мільярдера Алішера Усманова.

Ірина Вінер-Усманова також підкреслила, що наперед знала про перемогу Болгарії в груповому багатоборстві, оскільки напередодні російську спортсменку Діну Аверіну судді в рамках змагань в особистому багатоборстві «зупинили нахабним чином».

Раніше також про суддів на олімпіаді емоційно висловилася заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова.

«Судді – тварі! Це свавілля! Чому на Олімпіаді судді змінюють оцінки? Ми знаємо, що наші дівчатка – найкращі. Але нам щось потрібно робити. Судді не хотіли, щоб у нас була золота медаль! Це просто неподобство», – заявила ЗМІ Тарасова, чиї вихованки завжди займали високі місця на Іграх.

Зазначимо, що в останні 20 років від упередженого суддівства на користь збірної Росії страждали інші команди. Починаючи з 2000 року російські гімнастки незмінно здобували на Олімпіадах золоті медалі.

Змагання в Токіо сенсаційно виграла представниця Ізраїлю Ліной Ашрам, росіянка Діна Аверіна завоювала срібло, третьою стала білоруска Аліна Горносько.