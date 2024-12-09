Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок

Al-Watan: сирійська опозиція заборонила змушувати жінок надягати хіджаб

Командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок, повідомила місцева газета Al-Watan. Представники повстанців наголосили, що у громадянок країни має бути свобода вибору носіння одягу.

«Головне командування: категорично забороняється змушувати жінок одягатися у певний одяг або втручатися в їхнє право вибору одягу або пред'являти їм претензії, пов'язані з їх зовнішнім виглядом», – йдеться в матеріалі.

Раніше французька газета Le Figaro із посиланням на джерела повідомляла, що колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період. За даними газети, він обіймав посаду голови Кабміну з червня по серпень 2012 року.

До цього агентство Reuters із посиланням на джерела серед дипломатів однієї з країн регіону та опозиціонерів повідомляло, що сирійська опозиція попередила Туреччину про плани свого наступу ще пів року тому. За даними журналістів, повстанці не могли розпочати бойових дій, не повідомивши попередньо Анкару.

До слова, сирійські повстанці після повалення режиму диктатора Башара Асада випустили всіх засуджених із військової в’язниці Седна. У соцмережах з’явилися відео, ймовірно, звільнення в’язнів. Серед звільнених були жінки та, навіть, дитина.