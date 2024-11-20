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Польща заклала новий бюджет на виробництво боєприпасів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща заклала новий бюджет на виробництво боєприпасів
Польща робить акцент на виробництві боєприпасів
фото із відкритих джерел

Уряд Польщі схвалив виділення $750 млн на виробництво боєприпасів

Уряд Польщі затвердив законопроєкт про виділення майже 3 млрд злотих (близько $750 млн) на створення виробництва великокаліберних боєприпасів, повідомив глава Міноборони Владислав Косиняк-Камиш на своїй сторінці в X.

Раніше прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявляв, що Варшава збільшить виробництво боєприпасів і для цього побудує нові підприємства.

«Розширення бази з виробництва великокаліберних боєприпасів у Польщі стає реальністю! Рада міністрів ухвалила законопроєкт, завдяки якому до Фонду капітальних інвестицій буде перераховано майже 3 млрд злотих».

До слова, Польща хоче інвестувати $750 млрд, щоб збільшити виробництво боєприпасів на випадок війни з Росією. Відповідний законопроєкт у Польщі опублікували пізно ввечері в понеділок, 4 листопада. У документі йдеться про те, щоб збільшити виробництво висококаліберних снарядів – так Польща хоче зміцнити власні Збройні сили.

Нагадаємо, після масованої російської повітряної атаки по цивільній інфраструктурі України 17 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні тижні стануть вирішальними не тільки для війни, яку веде Росія проти нашої держави, але й для майбутнього світу.

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Теги: Польща міністр бюджет Міноборони Дональд Туск Варшава

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