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Хто очолить перехідний уряд у Сирії: версія Le Figaro

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хто очолить перехідний уряд у Сирії: версія Le Figaro
Ріяд Хіджаб може стати прем'єром Сирії
фото із відкритих джерел

Колишній прем'єр Сирії Ріяд Хіджаб може стати прем'єром країни

Колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період. Про це повідомляє французька Le Figaro з посиланням на джерела. За даними газети, він обіймав посаду голови Кабміну з червня по серпень 2012 року.

Раніше теперішній прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення, і вони не обговорювалися з нами». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

Нагадаємо, цими вихідними ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. 

Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада. 

27 листопада члени опозиційних збройних формувань розпочали масштабний наступ на позиції урядових сил у провінціях Алеппо та Ідліб. До вечора 7 грудня противники президента Сирії Башара Асада захопили кілька великих міст – Алеппо, Хаму, Дейр-ез-Зор, Дераа та Хомс. У неділю вранці вони увійшли до Дамаску, після чого підрозділи сирійської армії залишили місто. Асад залишив пост та країну після внутрішньосирійських переговорів.

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Теги: Сирія міністр армія політика Башар Асад кордон

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