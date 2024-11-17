Після ранкової атаки РФ в Одесі – блекаут

Понеділок та вівторок у деяких школах області планують зробити вихідними

Після ранкової атаки РФ 17 листопада в Одесі – блекаут. У деяких районах міста також немає води. Про це повідомляє низка місцевих видань.

Вимкнення електроенергії для частини Одеси продовжили про опівночі. А на 18 листопада в Україні запровадили графіки вимкнення світла.

Також 18 та 19 листопада у деяких школах Одеської області планують зробити вихідними.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири було частково зруйновано. За попередньою інформацією, постраждав підліток. Рятувальники знайшли загубленого собаку та передали його власникам.

Також на Одещині під час російської атаки загинули двоє енергетиків.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг своєї мети занурити Україну в темряву. Ніч та ранок пройшов відносно легко для енергетичної інфраструктури. Так, Одеська область, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина та Волинь зазнали часткових уражень.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.