Сирійські повстанці випустили засуджених із однієї з найбільших в'язниць Дамаска

Повстанці заявили, що звільнили в'язнів із військової тюрми Седна на околиці столиці, де сирійський уряд утримував тисячі людей.

Сирійські повстанці після повалення режиму диктатора Башара Асада випустили всіх засуджених із військової в’язниці Седна. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомило Reuters.

«Ми святкуємо із сирійським народом новину про звільнення наших ув’язнених, зняття з них кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в’язниці Седна», – заявили повстанці.

У соцмережах з’явилися відео, ймовірно, звільнення в’язнів. Серед звільнених були жінки та навіть дитина.

Look at the joy on the faces of the prisoners as they are freed! #Syria



“I have been in prison for 10 years. What happened?”....“The regime fell!”#ردع_العداون pic.twitter.com/50kX2GPNl0 — Muslim Daily (@muslimdaily_) — Muslim Daily (@muslimdaily_) December 8, 2024

Як відомо, Седна – це велика військова в’язниця, де сирійський уряд утримував тисячі людей. Вона розташована в 30 км від Дамаска і відома як місце страти й тортур противників режиму Асада. За оцінками Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з 2011 до 2021 року там загинуло понад 30 тисяч людей.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.