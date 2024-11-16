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Україна повернула із окупованих територій 15 дітей

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна повернула із окупованих територій 15 дітей
В Україну повернули 15 дітей з окупованих територій
Фото: Телеграм Миколи Кулеби

Росіяни планували залучити деяких українських дітей до служби у своїй армії

З тимчасово окупованих територій України, які перебувають під контролем російських загарбників, вдалося повернути ще п’ятнадцятьох дітей. Частину з них агресор планував забрати до своєї армії. Про це повідомив у Telegram-каналі засновник благодійної організації «Спасемо Україну» (Save Ukraine), колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Зазначено, що благодійники сприяли виїзду цих українських дітей з окупованих російськими військами районів Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«Зараз усі діти та їхні родини перебувають у безпеці, кожен отримує необхідну допомогу в наших центрах», – поділився Кулеба.

Він також зазначив, що вдалося евакуювати дітей з підконтрольних російським загарбникам територій «завдяки злагодженій співпраці з Bring Kids Back UA». Загалом їм вдалося повернути з окупації 538 дітей.

До слова, росіяни планували залучати неповнолітніх до лав свого війська. Наприклад, окупанти вручили одному із врятованих дітей Кирилу повістку в армію ще в 17 років, пояснивши це тим, що нібито він тепер «новоспечений громадянин РФ». Сину Катерини, однієї із матерів врятованих дітей, також загрожувала служба в росармії, тому жінка зробила все можливе, щоб врятувати його й вивезти на вільну від російських окупантів територію України.

Нагадаємо, 13 листопада у 16 населених пунктах Донеччини оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб. 

Раніше СБУ повідомляла, що правоохоронці повідомили про підозру російському окупанту, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ.

До слова, Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.
 

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Теги: росія окупанти Telegram жінка Микола Кулеба росіяни діти депортація окупація

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