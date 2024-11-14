США все ще не підтримують далекобійні удари України по РФ – Держдеп

Держдеп США повідомив, що Україні поки не дозволять бити по РФ

Сполучені Штати поки що виступають за обмеження далекобійних ударів вглиб території Росії

Політика США щодо далекобійних ударів по території Росії наразі залишається незмінною. Адміністрація дотримується позиції про обмежене використання Україною зброї. Про це повідомив речник Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу.

«У мене немає оголошень щодо жодних змін у політиці», – зазначив представник Держдепу.

Він також повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який зараз перебуває в Брюсселі, продовжує обговорювати з союзниками та партнерами реакцію на залучення Росією військ КНДР у війні проти України.

За його словами, участь Північної Кореї у цьому конфлікті викликає значне занепокоєння не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що наразі адміністрація США зберігає позицію щодо обмеженого використання Україною далекобійної зброї проти цілей вглиб Росії та продовжує консультації із союзниками для реагування на участь військ КНДР у війні РФ проти України.

До слова, українські далекобійні безпілотники є ефективним та точним озброєнням. Також їх перевагою є низька вартість порівняно з ракетами. Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада намагається переконати інші країни у необхідності надати Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях на російській території.

До слова, Телеканал Fox News пояснив, чому США проти ударів далекобійною зброєю вглиб Росії.