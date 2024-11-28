Нічні атаки БпЛА. Влада Краснодарського краю РФ проводить евакуацію мешканців

У ніч на 28 листопада пролунали вибухи вибухи у Краснодарському краї РФ

Жителів відвозять у пункти тимчасового розміщення

У Краснодарському краї РФ, у місті Слов'янськ-на-Кубані, відбувається евакуація мешканців після нічної атаки безпілотниками. Про це повідомляє голова Словʼянського району РФ Роман Синяговський.

Так, у ніч на 28 листопада пролунали вибухи вибухи у Краснодарському краї РФ. Тоді стало відомо, що уламки БпЛА впали на подвір'я приватного домоволодіння, у приміщенні розбито вікна.

Зранку голова району заявив, що частину мешканців Слов'янська-на-Кубані евакуювали для «ліквідації наслідків розльоту уламків БПЛА».

«У зв'язку з ліквідацією наслідків прильоту БпЛА тимчасово перекрито вулицю Пролетарську від Комсомольської до Лікарняної. Також закрито виїзд на вул. Пролетарську з вулиць Фортечна та Лікарняна з обох боків. За рішенням вибухотехніків мешканцям потрібно тимчасово залишити територію. На місці знаходиться автобус для підвезення мешканців у міст, де організовано пункт тимчасового розміщення», – йдеться у повідомленні.

фото: Telegram / Роман Синяговский

фото: Telegram / Роман Синяговский

Нагадаємо, вночі пролунали вибухи вибухи у Краснодарському краї РФ. Зокрема, їх чули у Слов'янську-на-Кубані та Кримську. Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, внаслідок атаки БПЛА постраждала жінка.

«Цієї ночі наші ППО відбили чергову спробу терористичної атаки на Краснодарський край – ці два райони зазнали масованої атаки безпілотників. У Слов'янську-на-Кубані уламки БпЛА впали на подвір'я приватного домоволодіння, у приміщенні розбито вікна. Також в одному з дворів пошкоджено автомобіль. У хуторі Чигрина Красноармійського району осколками безпілотника пошкоджено будинок. Загиблих і постраждалих немає», – зазначив він.

Також, у кількох містах Ростовській області РФ у ніч проти 26 листопада пролунали вибухи, працювала ППО. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Також у Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт». Про це повідомили губернатори Калузької та Курської областей Владислав Шапша та Олексій Смірнов.