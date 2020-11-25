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    У Львові облаштували найбільшу в Україні реанімацію (фото)

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    <p><span>Половина ліжкомісць у реанімації відведена для хворих на коронавірус</span></p> - У Львові облаштували найбільшу в Україні реанімацію (фото)

    Половина ліжкомісць у реанімації відведена для хворих на коронавірус

    Фото: Oleg Samchuk, Facebook

    У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги встановили 100 реанімаційних ліжок

    У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги облаштували найбільшу в Україні реанімацію – на 100 ліжкомісць: 50 – для хворих на коронавірус і 50 – для пацієнтів з іншими хворобами. 

    Про це повідомив у Facebook директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

    «Найбільша реанімація в Україні –100 реанімаційних ліжок! Саме стільки їх зараз у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Від початку пандемії ми збільшували кількість місць, щоб мати змогу рятувати життя львів'янам та жителям області! 50 із них – для пацієнтів із Covid-19. І поряд із кожним – апарат ШВЛ! Укомплектувати ними реанімацію було принципово важливо, і нам це вдалося. Ще 50 ліжок – для пацієнтів з іншими хворобами: політравми, інсульти, інфаркти, сепсис та поліорганна недостатність, а також стани після тяжких операцій», – повідомив Самчук.

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    У Львові облаштували найбільшу в Україні реанімацію (фото)
    У Львові облаштували найбільшу в Україні реанімацію (фото)
    У Львові облаштували найбільшу в Україні реанімацію (фото)
    У Львові облаштували найбільшу в Україні реанімацію (фото)
    У Львові облаштували найбільшу в Україні реанімацію (фото)
    У Львові облаштували найбільшу в Україні реанімацію (фото)

    За його словами, завдяки портативним ренгтген- та УЗД-апаратам лікарі лікарні мають змогу оперативно виконувати всю необхідну діагностику. Поряд із реанімацією – КТ і МРТ. У лікарні обладнана сучасна лабораторія.

    Наразі в реанімації перебувають 78 пацієнтів. З них близько 30 – з коронавірусною хворобою. На апаратах штучної вентиляції легень 13 людей.

    Раніше львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасний американський апарат для проведення складних операцій – робота-хірурга Da Vinci. 

    Теги: здоров'я медицина Львів лікар лікарня коронавірус
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