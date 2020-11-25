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    У світі

    Перша леді Колумбії захворіла на коронавірус

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    Дружина президента Колумбії Марія Джуліана Руїз - Перша леді Колумбії захворіла на коронавірус
    Дружина президента Колумбії Марія Джуліана Руїз

    Марія Джуліана Руіз не має симптомів й дотримується правил карантину

    Дружина президента Колумбії Марія Джуліана Руїз отримала позитивний результат тесту на Covid-19.

    Про це із посиланням на офіс президента Колумбії пише «Сіньхуа». 

    «Сьогодні прийшли результати аналізу, зданого учора, які підтвердили інфікування першої леді. Наразі вона не має симптомів й дотримується правил карантину, розроблених міністерством охорони здоров’я», – йдеться у поширеному офісом президента Колумбії пресрелізі. 

    Зазначається, що «від початку пандемії як президент, так і перша леді регулярно здають аналіз на Covid-19, зважаючи на їх активну громадську роботу».

    Відомо, що впродовж останніх тижнів перша леді подорожувала на острови Сан Андрес та Провіденсія, а також у північно-західний департамент Чоко, де провідувала жертв паводків. 

    Загалом від початку пандемії у Колумбії виявили 1 262 494 випадки інфікування Covid-19 й зареєстрували 35 677 смертей від недуги.

    Нагадаємо, вчені розповіли, як перемогти пандемію коронавірусу за шість тижнів.

    Теги: здоров'я Колумбія перша леді коронавірус
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