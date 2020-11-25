Перша леді Колумбії захворіла на коронавірус

Марія Джуліана Руіз не має симптомів й дотримується правил карантину

Дружина президента Колумбії Марія Джуліана Руїз отримала позитивний результат тесту на Covid-19.

Про це із посиланням на офіс президента Колумбії пише «Сіньхуа».

«Сьогодні прийшли результати аналізу, зданого учора, які підтвердили інфікування першої леді. Наразі вона не має симптомів й дотримується правил карантину, розроблених міністерством охорони здоров’я», – йдеться у поширеному офісом президента Колумбії пресрелізі.

Зазначається, що «від початку пандемії як президент, так і перша леді регулярно здають аналіз на Covid-19, зважаючи на їх активну громадську роботу».

Відомо, що впродовж останніх тижнів перша леді подорожувала на острови Сан Андрес та Провіденсія, а також у північно-західний департамент Чоко, де провідувала жертв паводків.