Перша леді Колумбії захворіла на коронавірус
Марія Джуліана Руіз не має симптомів й дотримується правил карантину
Дружина президента Колумбії Марія Джуліана Руїз отримала позитивний результат тесту на Covid-19.
Про це із посиланням на офіс президента Колумбії пише «Сіньхуа».
«Сьогодні прийшли результати аналізу, зданого учора, які підтвердили інфікування першої леді. Наразі вона не має симптомів й дотримується правил карантину, розроблених міністерством охорони здоров’я», – йдеться у поширеному офісом президента Колумбії пресрелізі.
Зазначається, що «від початку пандемії як президент, так і перша леді регулярно здають аналіз на Covid-19, зважаючи на їх активну громадську роботу».
Відомо, що впродовж останніх тижнів перша леді подорожувала на острови Сан Андрес та Провіденсія, а також у північно-західний департамент Чоко, де провідувала жертв паводків.
Загалом від початку пандемії у Колумбії виявили 1 262 494 випадки інфікування Covid-19 й зареєстрували 35 677 смертей від недуги.
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