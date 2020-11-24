В Європі спостерігається зниження темпів поширення коронавірусу

Добові показники поширення інфекції почали падати у Франції, Британії, Італії та Іспанії

У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус.

Зазначається, що суворі карантинні обмеження більшість країн Європи збирається продовжити і на різдвяні свята.

Добові показники захворюваності продовжують падати у Франції після піку у 88 790 випадків, зафіксованого 7 листопада. У понеділок, 23 листопада, французькі органи охорони здоров'я відзвітували про 4 452 випадки за 24 години, тоді як у неділю показники склали 13 тис. 157. Захворюваність знижується четвертий день поспіль.

ЗМІ пояснюють таке різке зниження захворюваності меншою кількістю тестувань у неділю. Водночас, за тиждень у середньому в день виявлялося 21 тис. 918 випадків: цей показник опустився нижче позначки в 22 тис. уперше з 17 жовтня.

Також за добу помер ще 501 інфікований - вдвічі більше, ніж за попередній період у неділю, коли померли 214 заражених. Загальна кількість летальних випадків зросла до 49 тис. 233, а випадків Covid до понад 2,1 млн. За захворюваністю коронавірусом Франція займає четверте місце в світі, а за смертністю - сьоме.

У Великій Британії зареєстрований найнижчий добовий приріст заражених на корона вірус ─ 15450 випадків; добова кількість смертей за тиждень знизилася на 6% і склала 206.

Раніше в понеділок прем'єр-міністр Борис Джонсон нагадав, що введений раніше в Англії режим ізоляції завершиться 2 грудня: люди зможуть знову залишати домівки і зустрічатися кількістю не більше шести, знову відкриються магазини і спортзали; влада дозволить займатися спортом на відкритому повітрі. Однак всі обмежувальні заходи разом з локдауном не закінчаться.

Він зазначив, що посилена боротьба з вірусом на цьому етапі дасть жителям більше свободи в спілкуванні з родичами і друзями на Різдво.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, всього в Великій Британії за час пандемії виявили понад 1,51 млн випадків зараження коронавірусом, понад 55 тис. осіб померли.

В Італії за цю добу виявили 22 930 нових випадків коронавірусу, що на 5,4 тис. нижче показника, зафіксованого в неділю (28 тис. 334) та на 4,4 тис. нижче цифр, опублікованих минулого понеділка, 16 листопада ( 27 тис. 354). Всього в країні за час пандемії діагностували понад 1,4 млн заражень на Covid-19.

За 24 години в Італії померли 630 інфікованих, що майже на 70 вище, ніж напередодні (562). Загальна кількість летальних випадків серед людей з коронавірусом у понеділок перевищила 50 тис., таким чином, Італія стала шостою країною у світі і другою у Європі - після Великої Британії, де показник смертності перевищив цю позначку. Понад 584 тис. італійців перехворіли на коронавірус.

В Іспанії добовий показник випадків коронавірусу на 100 тис. жителів країни знизився до 374, і зазначається, що вперше з 23 жовтня він становить менше 400. Так, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, за період з п'ятниці до понеділка в Іспанії виявили 25 тис. 795 інфікованих , зафіксували 511 випадків смерті серед людей з коронавірусом. За час пандемії в Іспанії було зафіксовано понад 1,5 млн заражень коронавірусів, кількість смертей серед інфікованих перевищує позначку в 42,5 тис.

За даними влади Іспанії, рівень зараження коронавірусом за період останніх двох тижнів у середньому коливався на позначці 400 випадків на кожні 100 тис. людей.

У Люксембургу влада, навпаки, вводить нові обмеження з боротьби з коронавірусом. Так, прем'єр країни Ксав'є Бетель у понеділок оголосив про закриття барів, кафе, ресторанів і спортзалів до 15 грудня з метою стримати поширення коронавірусної інфекції. Парламент проголосує щодо заходів у середу. У разі схвалення, вони почнуть діяти в четвер.

Згідно з даними Європейського центру з запобігання і контролю за захворюваннями, в Люксембургу найвищий показник інфікування коронавірусом на душу населення серед країн Європейського союзу. Значна кількість випадків коронавірусу припадає на прикордонних працівників.

За даними статистичного сайту Worldometer, 18 листопада був зафіксований рекордний показник у 892 випадки зараження. При цьому кількість добових летальних випадків не досягає 10. Всього в країні з початку пандемії виявили понад 31 тис. заражень, кількість смертей серед людей з коронавірусом досягла 273. Понад 22 тис. жителів країни одужали.

Нагадаємо, вчені розповіли, як перемогти пандемію коронавірусу за шість тижнів.

Як повідомлялося, у світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.