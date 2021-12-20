Колишній глава МЗС, якого підозрюють у вбивстві, вийшов на свободу

Міністру закордонних справ часів правління президента-втікача Януковича Леоніду Кожарі загрожує до 15 в'язниці за вбивство людини

Міністру закордонних справ часів правління президента-втікача Януковича Леоніду Кожарі загрожує до 15 в'язниці за вбивство людини

Кожара вийшов із СІЗО під заставу

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого підозрюють у навмисному вбивстві голови правління телеканалу «Інтер» Сергія Старицького, вийшов на волю. Це сталося після внесення застави, повідомив адвокат підозрюваного Денис Ломанов.

«Так, мого підзахисного випустили під заставу», – повідомив правозахисник.

фото: Суспільне

Про це також написала у Facebook донька убитого Катерина Старицька.

«Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства і їх більш ніж достатньо. Більше мені нічого додати у бік нашого правосуддя. І так, скоро буде два роки, як тривають судові розгляди», – зазначила Старицька.

Леонід Кожара перебував під вартою у державній установі «Київський слідчий ізолятор» з кінця березня 2020 року. Поряд із арештом суди призначали йому грошову заставу. Останній раз ця сума становила 14 млн грн, однак Кожара стверджував, що не має стільки коштів.

Наприкінці грудня 2020 року Києво-Святошинський районний суд Київської області одержав обвинувальний акт щодо міністра закордонних справ у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Його обвинувачують в умисному вбивстві людини, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до 15 років.

Найближче засідання у справі Кожари призначено на 2 березня.

Нагадаємо, 23 грудня 2020 року поліція Київщини завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство ексгендиректора «Інтера» Сергія Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

21 лютого минулого року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари загинув ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький. Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня 2020 року Кожару затримали правоохоронці. У залі суду його було заарештовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 14 млн гривень.